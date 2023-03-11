На станции Академик Вернадский провели дерусификацию: зачем она в Антарктиде (фото)

Что изменилось на станции

Участники 27 экспедиции на Антарктиду провели масштабный ремонт указателя возле станции "Академик Вернадский". На этом указателе размещены таблички с названиями разных городов. В основном это населенные пункты, из которых родом зимовщики.

"Поскольку указатель прослужил более 20 лет, он нуждался в обновлении: как физически, так и содержательно. Поэтому врач Василий Матковский и механик Максим Билоус приступили к работе", - говорится в сообщении.

В рамках процесса декоммунизации Кировоград заменили Кропивницким, а также "дерусифицировали" транслитерацию Винницы и Одессы.

Кроме того, на указателе появились новые названия символических городов: Буча, Херсон, Мариуполь. Впервые их разместили на указателе еще после освобождения Херсона в ноябре 2022 года.

А для улучшения внешнего вида указателя реставрировали ряд старых заржавевших табличек, изготовили новый столб, заменили потрескавшийся фундамент и "усталые" крепления, а также реставрировали флюгер и указатели сторон света.

На станции "Академик Вернадский" провели дерусификацию и декоммунизацию (фото: facebook.com/AntarcticCenter)

Зачем украинские ученые это сделали

"Каждая экспедиция имеет традицию улучшать нашу станцию, которая на год становится вторым домом. Мы решили это сделать таким образом", - рассказал об инициативе Василий Матковский.

Все началось с идеи добавить Мариуполь, чтобы показать, что украинцы помнят город у украинского моря, где бурлила жизнь.

Для воплощения проекта пришлось многое поработать в столярной мастерской, а впоследствии и на улице. В конце концов указатель получил как новый вид, так и новые смыслы.

"Наверное, никогда еще станция не слышала сколько возгласов "Слава Украине" с проходивших мимо лодок и судов. Возгласов с разными акцентами, но с единодушной поддержкой", - рассказал Матковский.