Становятся особенно опасными: Комаровский объяснил, можно ли детям давать сладости

Комаровский признал, что тут действительно есть две стороны медали, а не "как с алкоголем или никотином, где можно сказать категорически - нельзя.

"Со сладким приходится все время как-то юлить, придумывать условия..." - отметил доктор высшей категории и телеведущий.

Как подчеркивает Комаровский, сахар и вообще сладости - это чуть ли не самый доступный способ получения удовольствия. И родителям естественно очень трудно отказать малышам в такой радости.

В то же время важно понимать, что есть и другие способы осчастливить детей: "например, пойти с ними гулять, поехать с сыном на рыбалку - это ведь намного сложнее, чем купить ему конфеты".

"Тем не менее я хочу обратить ваше внимание на то, что сладости - это чуть ли не очень концентрированный источник энергии. Если ребенок получает сладость, то ему надо куда-то эту энергию девать. Если взрослые предлагают ребенку сладости, но при этом создают условия, чтобы дети могли тратить энергию: бегали, прыгали, занимались спортом - то тогда в сладком нет ничего страшного", - рассказал Комаровский.

Однако педиатр считает, что в настоящее время любимые занятия детей не предусматривают трату энергии - они "любят сидеть, погрузившись в экран". При такой ситуации сладости способны привести у детей к определенным рискам для здоровья.

"Это трата эмоциональной энергии, но физическая не тратится никак. Именно сейчас, в XXI веке, сладости становятся особо опасными! Именно использование сладостей, плюс смартфоны - а это сопровождается эпидемией ожирения. Я уже не говорю, что есть еще одна проблема, связанная с употреблением сахара, это пересыхание полости рта плюс сахар - это уже практически готовый кариес", - предупредил Комаровский.

По мнению доктора, сладости однозначно можно давать тем детям, которые худощавые, непоседы, без проблем с аппетитом, которые много двигаются, занимаются спортом, и если семья проводит выходной не перед телевизором, а на прогулке.