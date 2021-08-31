Комаровский рассказал, как помочь ребенку с проблемой, превращающей жизнь родителей в ад
Украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как помочь ребенку, страдающему от колик. С такими проблемами сталкиваются очень многие родители малышей, и это превращает радости родительства в ад первые полгода.
Своими знаниями педиатр поделился на своей странице в Instagram.
По словам Комаровского, медицинская наука до сих пор не может точно назвать причину колик, через которые ребенок (чаще вечерами) становится беспокойным, кричит и плохо спит.
Но есть некоторые предположения причин колик:
- нарушение режима кормления (особенно перекорм),
- несоблюдение оптимальных параметров воздуха (особенно перегрев),
- недоразвитие желудочно-кишечного тракта, вследствие которого возникает усиленная перистальтика и газообразование,
- некоторые гормоны, вызывающие спазм в кишечнике,
- неадекватная избыточно эмоциональная реакция родителей на плач ребенка,
- повышенная тревожность матери.
Способов избавить ребенка от проблемы, увы, нет, но облегчить состояние можно:
- не перекармливайте - перерыв между приемами пищи 2-2,5 часа,
- поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате, где находится ребенок,
- в перерывах между кормлениями предлагайте малышу пустышку - это поможет уменьшить колики,
- попробуйте изменить рацион мамы, если ребенок на грудном (меньше молочки и кофеина), затем проследите за тем, изменилось ли состояние ребенка; некоторым мамам помогает отказ от продуктов, повышающих газообразование (капуста, лук, бобовые и т. д.),
- если малыш ест смеси, то попробуйте обсудить с педиатром опцию смены.
Для справки:
Возраст начала колик 3-6 недель, возраст завершения 3-4 месяца. К трехмесячному возрасту колики проходят у 60% детей, к четырехмесячному - у 90% детей. Чаще всего младенческие колики начинаются в вечернее время.
При появлении колик младенец регулярно проявляет беспокойство: ворочается, сжимает кулачки, выгибает спинку, подтягивает ножки к животу, может побледнеть или покраснеть, на лице появляется гримаса боли. При прикосновении к малышу легко почувствовать, что мышцы животика становятся жесткими, напряженными.
Ранее доктор Комаровский рассказал, в каких случаях нужно сбивать даже невысокую температуру.
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