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Комаровский рассказал, как помочь ребенку с проблемой, превращающей жизнь родителей в ад

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Вторник 31 августа 2021 19:02
Комаровский рассказал, как помочь ребенку с проблемой, превращающей жизнь родителей в ад Фото: Евгений Комаровский (instagram.com/doctor_komarovskiy)
Автор: Светлана Мащенко

Украинский врач Евгений Комаровский рассказал, как помочь ребенку, страдающему от колик. С такими проблемами сталкиваются очень многие родители малышей, и это превращает радости родительства в ад первые полгода.

Своими знаниями педиатр поделился на своей странице в Instagram.

По словам Комаровского, медицинская наука до сих пор не может точно назвать причину колик, через которые ребенок (чаще вечерами) становится беспокойным, кричит и плохо спит.

Но есть некоторые предположения причин колик:

  • нарушение режима кормления (особенно перекорм),
  • несоблюдение оптимальных параметров воздуха (особенно перегрев),
  • недоразвитие желудочно-кишечного тракта, вследствие которого возникает усиленная перистальтика и газообразование,
  • некоторые гормоны, вызывающие спазм в кишечнике,
  • неадекватная избыточно эмоциональная реакция родителей на плач ребенка,
  • повышенная тревожность матери.

Способов избавить ребенка от проблемы, увы, нет, но облегчить состояние можно:

  • не перекармливайте - перерыв между приемами пищи 2-2,5 часа,
  • поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате, где находится ребенок,
  • в перерывах между кормлениями предлагайте малышу пустышку - это поможет уменьшить колики,
  • попробуйте изменить рацион мамы, если ребенок на грудном (меньше молочки и кофеина), затем проследите за тем, изменилось ли состояние ребенка; некоторым мамам помогает отказ от продуктов, повышающих газообразование (капуста, лук, бобовые и т. д.),
  • если малыш ест смеси, то попробуйте обсудить с педиатром опцию смены.

Для справки:

Возраст начала колик 3-6 недель, возраст завершения 3-4 месяца. К трехмесячному возрасту колики проходят у 60% детей, к четырехмесячному - у 90% детей. Чаще всего младенческие колики начинаются в вечернее время.

При появлении колик младенец регулярно проявляет беспокойство: ворочается, сжимает кулачки, выгибает спинку, подтягивает ножки к животу, может побледнеть или покраснеть, на лице появляется гримаса боли. При прикосновении к малышу легко почувствовать, что мышцы животика становятся жесткими, напряженными.

Ранее доктор Комаровский рассказал, в каких случаях нужно сбивать даже невысокую температуру.

Также педиатр назвал категории людей, для которых крайне вредно даже умеренное употребление алкоголя.

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Евгений Комаровский
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