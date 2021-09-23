Стають особливо небезпечними: Комаровський пояснив, чи можна дітям давати солодощі

Комаровський визнав, що тут дійсно є дві сторони медалі, а не "як з алкоголем чи нікотином, де можна сказати категорично - не можна.

"З солодким доводиться весь час якось викручуватися, пригадувати умови..."- зазначив доктор вищої категорії та телеведучий.

Як наголошує Комаровський, цукор і взагалі солодощі - це чи не найдоступніший спосіб отримання задоволення. І батькам природно дуже важко відмовити малюкам в такій радості.

Разом з тим важливо розуміти, що є й інші способи ощасливити дітей: "наприклад, піти з ними гуляти, поїхати з сином на риболовлю - це ж набагато складніше, ніж купити йому цукерки".

"Проте я хочу звернути вашу увагу на те, що солодощі - це мало не дуже концентроване джерело енергії. Якщо дитина отримує солодощі, то їй треба кудись цю енергію дівати. Якщо дорослі пропонують дитині солодощі, але при цьому створюють умови, щоб діти могли витрачати енергію: бігали, стрибали, займалися спортом - то тоді в солодкому немає нічого страшного", - розповів Комаровський.

Однак педіатр вважає, що нині улюблені заняття дітей не передбачають трату енергії - вони "люблять сидіти, занурившись в екран". При такій ситуації солодощі здатні привести у дітей до певних ризиків для здоров'я.

"Це трата емоційної енергії, але фізична не витрачається ніяк. Саме зараз, в XXI столітті, солодощі стають особливо небезпечними! Саме використання солодощів, плюс смартфони - а це супроводжується епідемією ожиріння. Я вже не кажу, що є ще одна проблема, пов'язана з вживанням цукру, це пересихання порожнини рота плюс цукор - це вже практично готовий карієс", - попередив Комаровський.

На думку доктора, солодощі однозначно можна давати тим дітям, які худорляві, непосиди, без проблем з апетитом, які багато рухаються, займаються спортом, і якщо сім'я проводить вихідний не перед телевізором, а на прогулянці.