Комаровский предупредил об опасном для ребенка веществе в вашем доме: спрячьте это!
Доктор Комаровский предупредил об опасном веществе, которое может находиться в вашем доме и способно причинить немалый вред маленькому ребенку.
Об этом педиатр рассказал в Instagram.
Речь идет о популярных ныне капсулах для стирки, которыми заменяют обычный стиральный порошок.
По словам педиатра, дети могут подумать, что это конфета, поэтому их нужно убирать как можно дальше от малышей.
Дело в том, что в капсулах для стирки используется концентрат, который растворяется в воде. И 36% отравлений происходит, когда капсулы находятся вне контейнера.
Чтобы понимать всю серьезность ситуации, вот несколько фактов:
- В мире ежедневно примерно один ребенок до пяти лет попадает в больницу с сильным отравлением капсулами для стирки.
- Каждый час родители во всем мире обращаются за медицинской помощью из-за этого.
Наиболее опасный возраст - 1-2 года. Комаровский советует вне зависимости от проявления симптомов обращаться за медпомощью.
Госпитализация нужна в таких случаях:
- тяжело дышать,
- сильная рвота,
- сильное жжение и раздражение глаз,
- ухудшение зрения,
- потеря сознания.
Ранее Евгений Комаровский рассказал, как справиться с детской проблемой, которая способна превратить жизнь родителей в ад.
Также педиатр назвал случаи, когда нужно сбивать даже невысокую температуру.