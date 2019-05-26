Становится фриком: Лобода похвасталась российскими наградами и ужаснула сеть (фото)

Лобода получила очередные российские премии. Скандальная украинская певица, которая строит свою карьеру в РФ, на церемонии вручения IX премии телеканала RU.TV была награждена как лучшая певица года, а также судьи отметили ее саундтрек "Лети" для фильма "Гоголь. Вий". Артистка похвасталась наградами в своем Instagram, попутно опубликовав фото в необычном образе.

Нужно сказать, что как раз снимки и вызвали в сети неоднозначную реакцию подписчиков певицы и привели к горячим обсуждениям. Многие поклонники Светланы упрекнули ее за вульгарность, тягу к "заимствованию" чужих образов и отметили, что это уже перебор.

На фото певица сидит, широко расставив ноги, держит премии-статуэтки на коленях. На ней костюм с блестками и широким декольте. На Светлане белая шляпа с широкими полями, а на глазах черные тонкие очки.

"Спасибо за премии, спасибо за любовь, спасибо за то, что позади так много всего, а мне по-прежнему кажется, что все только начинается", - подписала она кадры.

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Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Добавим, что кроме Лободы были также награждены ряд росийских и украинских артистов. В частности, лучшей песней признали "Цвет настроения синий" Филиппа Киркорова, а лучшим певцом назвали Макса Барских.

"Певица Года. Кино и Музыка! Премия РуТв 2019", - перечислила свои "трофеи" Светлана.

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

В комментариях поклонники певицы, можно сказать, разделились на два лагеря. Они упрекают Лободу в плагиате образов западных звезд, безвкусице наряда и подчеркнутой вульгарности. Другие напротив, осыпают ее комплиментами и хвалят за смелый образ.

Шикарная!

Я заметил Вы часто раздвигаете ноги на фото! Чем это связанно?

Круть!

Только наряд ужасный... И этот парик. Простите, Светлана Сергеевна;

Какого это образ Карди Би сплагиатить?

Образ Карди Би, только у нее вместо висюлек - часы;

Светлана плавно перевоплощается во фрика! Верните легкий женский образ;

Хм... ну не знаю...

Перебор;

Ужасное фото;

Купила, наверное;

...Стыд и позор...

П... оделась! Всегда такая красивая - а тут как....

Хорошо сидите;

Оставь хоть чуть себя. Хватит косить, неизвестно под кого!

Фу как вульгарно! Не девочка уже!

Ужас, х**нь;

Не опускайся;

Креативно!

Неземная! Бомбическая, как всегда!

Гагага...

Как сообщалось ранее, Лободу заметили с таинственным незнакомцем.

Также мы писали о том, что Лобода заинтриговала загадочным посланием.

Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.