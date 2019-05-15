Видишь только то, что я хочу: Лобода заинтриговала загадочным посланием

Светлана Лобода оставила необычное сообщение
Скандальная Светлана Лобода опубликовала черно-белое фото, оставив под ним таинственное послание. Соответствующий пост можно просмотреть в соцсети Instagram на странице исполнительницы.
"Ты видишь только то, что я хочу, чтобы ты видел", - написала Лобода, добавив в конце эмоджи - сердце.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Пользователи неоднозначно отреагировали на написанное певицей. Некоторые предположили, что данные слова адресованы конкретному человеку:
Напомним, что Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.
Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.
Мы писали, что скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.