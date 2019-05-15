Видишь только то, что я хочу: Лобода заинтриговала загадочным посланием

Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода оставила необычное сообщение

Скандальная Светлана Лобода опубликовала черно-белое фото, оставив под ним таинственное послание. Соответствующий пост можно просмотреть в соцсети Instagram на странице исполнительницы.

"Ты видишь только то, что я хочу, чтобы ты видел", - написала Лобода, добавив в конце эмоджи - сердце.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Пользователи неоднозначно отреагировали на написанное певицей. Некоторые предположили, что данные слова адресованы конкретному человеку:

Серьезные слова, как и само фото.

Интересно, кому Лобода это написала.

Так и должно быть. Все напоказ выставлять не нужно.

Невероятная.

Красивая.

Истину глаголит.

Напомним, что Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.

Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.

Мы писали, что скандальная Светлана Лобода опубликовала ролик, как ее обувает персонал и нарвалась на гневную критику сети.