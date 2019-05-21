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Лободу заметили с таинственным незнакомцем: что о нем известно

STYLERПерсоны    21.05.2019 - 09:14
Лободу заметили с таинственным незнакомцем: что о нем известно
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода провела день в компании незнакомого мужчины

Светлана Лобода поделилась с поклонниками откровением, а также опубликовала в социальной сети снимок, на котором она позирует вместе с таинственным незнакомцем. Соответствующее фото размещено в Instagram исполнительницы.

"На фоне друга стараюсь выглядеть прилично", - подписала Лобода. На снимке Бичолла, который является известным модельером, обнял певицу одной рукой за плечо.

Лободу заметили с таинственным незнакомцем: что о нем известноФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики тут же заинтересовались опубликованной записью. Одни принялись искать скрытый подтекст в словах, другие акцентировали внимание на внешности друга звезды:

  • Я думал, это Филипп Киркоров
  • Он очень странный
  • Вы встречаетесь?
  • А бывает неприлично?
  • Светлана, Вы похожа на кошку, которая гуляет сама по себе

Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.

Мы писали, что Лобода заинтриговала загадочным посланием.

Также Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.

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