Лободу заметили с таинственным незнакомцем: что о нем известно

Лобода провела день в компании незнакомого мужчины
Светлана Лобода поделилась с поклонниками откровением, а также опубликовала в социальной сети снимок, на котором она позирует вместе с таинственным незнакомцем. Соответствующее фото размещено в Instagram исполнительницы.
"На фоне друга стараюсь выглядеть прилично", - подписала Лобода. На снимке Бичолла, который является известным модельером, обнял певицу одной рукой за плечо.
Фото: (instagram.com/lobodaofficial)
Подписчики тут же заинтересовались опубликованной записью. Одни принялись искать скрытый подтекст в словах, другие акцентировали внимание на внешности друга звезды:
Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.
Мы писали, что Лобода заинтриговала загадочным посланием.
Также Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.