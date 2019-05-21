Лободу заметили с таинственным незнакомцем: что о нем известно

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода провела день в компании незнакомого мужчины

Светлана Лобода поделилась с поклонниками откровением, а также опубликовала в социальной сети снимок, на котором она позирует вместе с таинственным незнакомцем. Соответствующее фото размещено в Instagram исполнительницы.

"На фоне друга стараюсь выглядеть прилично", - подписала Лобода. На снимке Бичолла, который является известным модельером, обнял певицу одной рукой за плечо.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики тут же заинтересовались опубликованной записью. Одни принялись искать скрытый подтекст в словах, другие акцентировали внимание на внешности друга звезды:

Я думал, это Филипп Киркоров

Он очень странный

Вы встречаетесь?

А бывает неприлично?

Светлана, Вы похожа на кошку, которая гуляет сама по себе

Напомним, что Лободу разнесли за безвкусицу. К тому же, костюм был великоват.

Мы писали, что Лобода заинтриговала загадочным посланием.

Также Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.