Вечно ужасные костюмы: Лободу разнесли за безвкусицу

Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокировала провальным нарядом

Скандальная Светлана Лобода, которую нередко осуждают за странные наряды, в очередной раз нарвалась на критику пользователей. Соответствующий снимок звезда опубликовала в соцсети Instagram.

Светлана Лобода позирует на снимке в спортивном белом костюме. Образ дополняют нетипичной формы очки.

Фото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики удивились такому выбору исполнительницы. Костюм показался большинству неуместным и безвкусным:

Что за вкус? Вечно ужасные костюмы.

С фейсом какие-то проблемы.

Костюмчик висит, а не сидит.

Мне костюм не нравится.

Очень странный выбор.

Светлана, ты как всегда...

Ранее Лобода заинтриговала загадочным посланием.

Также Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.

Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.