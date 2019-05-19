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Вечно ужасные костюмы: Лободу разнесли за безвкусицу

STYLERПерсоны    19.05.2019 - 08:51
Вечно ужасные костюмы: Лободу разнесли за безвкусицу
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Лобода шокировала провальным нарядом

Скандальная Светлана Лобода, которую нередко осуждают за странные наряды, в очередной раз нарвалась на критику пользователей. Соответствующий снимок звезда опубликовала в соцсети Instagram.

Светлана Лобода позирует на снимке в спортивном белом костюме. Образ дополняют нетипичной формы очки.

Вечно ужасные костюмы: Лободу разнесли за безвкусицуФото: (instagram.com/lobodaofficial)

Подписчики удивились такому выбору исполнительницы. Костюм показался большинству неуместным и безвкусным:

  • Что за вкус? Вечно ужасные костюмы.
  • С фейсом какие-то проблемы.
  • Костюмчик висит, а не сидит.
  • Мне костюм не нравится.
  • Очень странный выбор.
  • Светлана, ты как всегда...

Ранее Лобода заинтриговала загадочным посланием.

Также Светлана Лобода поделилась с фанатами неприятной новостью касательно ухода из команды танцовщицы Юлии Аладко.

Ранее Лобода трогательно поздравила с 9 мая. Подписчики неоднозначно восприняли поздравления от певицы. Некоторым формулировка фразы показалась грубоватой. Другие же акцентировали внимание на трогательном исполнении.

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