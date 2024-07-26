Станете наймоднішою. Ці 5 літніх аксесуарів зроблять трендовий будь-який "лук"

Влітку зробити образ стильним можуть навіть аксесуари. І якщо ви не звертали увагу на такі дрібниці, то саме час це надолужити.
РБК-Украіна (проект Styler) зібрало для вас 5 трендових аксесуарів, завдяки яким ви можете стати наймоднішою.
Звісно, саме влітку прикраси з мушлями та іншою морською тематикою будуть мати максимально доречний вигляд. І цього сезону подібні аксесуари розривають тренди.
Модні сережки на літо (скріншот)
Стильно, зручно та практично - такий аксесуар не тільки захистить вас від сонця, а ще й зробить вас дуже модною. Варіантів безліч, капелюшки можуть бути як романтичними, так і стриманими.
Трендові капелюхи цього літа (скріншот)
Цей, здавалося б, незначний аксесуар здатен зробити будь-який образ стильним та актуальним. Придивіться до бордових або блакитних оправ, це дуже модні кольори цього літа.
Стильні окуляри на літо (фото: instagram.com/shopeyeconic)
Ці аксесуари вже декілька місяців розривають тренди у соцмережах. Вони здатні додати не тільки стильний акцент, а ще й ефектно зібрати волосся, що дуже актуально в спеку.
Трендові аксесуари для волосся (скріншот)
Цей аксесуар вже вважається золотою класикою. Річ у тому, що браслети додають ніжності, грайливості та просто мають неймовірний вигляд.
Які аксесуари в моді цього літа (скріншот)
До слова, раніше ми розповідали, які сумки вже давно вийшли з моди та видають несмак.
Окрім цього, нещодавно стало відомо, які стрижки омолодять жінку.