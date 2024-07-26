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Станете самой модной. Эти 5 летних аксессуаров сделают трендовым любой "лук"

Что носить этим летом (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Летом сделать образ стильным могут даже аксессуары. И если вы не обращали внимание на такие мелочи, то самое время это наверстать.

РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 5 трендовых аксессуаров, благодаря которым вы можете стать самой модной.

Серьги с ракушками или жемчугом

Конечно, именно летом украшения с ракушками и другой морской тематикой будут выглядеть как нельзя кстати. И в этом сезоне подобные аксессуары разрывают тренды.

Модные серьги на лето (скриншот)

Соломенные шляпки

Стильно, удобно и практично - такой аксессуар не только защитит вас от солнца, но и сделает вас очень модной. Вариантов множество, шляпки могут быть как романтичными, так и сдержанными.

Трендовые шляпы этого лета (скриншот)

Очки в цветных оправах

Этот, казалось бы, незначительный аксессуар способен сделать любой образ стильным и актуальным. Присмотритесь к бордовым или голубым оправам, это очень модные цвета этого лета.

Стильные очки на лето (фото: instagram.com/shopeyeconic)

Крабики с бабочками

Эти аксессуары уже несколько месяцев разрывают тренды в соцсетях. Они способны добавить не только стильный акцент, но и эффектно собрать волосы, что очень актуально в жару.

Трендовые аксессуары для волос (скриншот)

Браслет на ножку

Этот аксессуар уже считается золотой классикой. Дело в том, что браслеты придают нежности, игривости и просто невероятно выглядят.

Какие аксессуары в моде этим летом (скриншот)

К слову, раньше мы рассказывали, какие сумки уже давно вышли из моды и выдают безвкусицу.

Кроме того, недавно стало известно, какие стрижки омолодят женщину.

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