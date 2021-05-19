Станет еще холоднее, а дожди не остановятся: синоптики дали суровый прогноз

Погода в Украине будет с дождями, грозами, иногда с ливнями и порывистым ветром, а температура будет невысокой, особенно на западе страны. Такой суровый прогноз дали синоптики, рассказав, что ближайшего просвета стоит ждать лишь в пятницу - субботу.

Об этом рассказали нам синоптики Украинского гидрометцентра.

"19 мая в западных, днем и в южных и восточных областях порывы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупредили в гидрометцентре.

Грозы в среду будут по всей стране, а в Житомирской и Винницкой областях - сильные ливни. Температура в этот день +17+19, на юге +19+23.

В Киеве синоптики обещают грозы, днем +17+19, ночью +11+13 градусов.

Скрин: Погода в Украине 19 мая (meteo.gov.ua)

20 мая грозы утихнут, но почти повсюду, кроме Запорожской и Донецкой области, сильные дожди. Похолодает до +14+19, на юго-востоке - теплее, +20+24 градуса.

В Киеве днем +16+18, ночью +10+12, дождь.

Скрин: Погода в Украине 20 мая (meteo.gov.ua)

В пятницу, 21 мая, снова грозы и дожди, кроме юго-востока и северо-запада. Температура такая же, как и в четверг.

В Киеве пасмурно и дождь, днем +16+18, ночью +10+12.

Скрин: Погода в Украине 21 мая (meteo.gov.ua)

А вот суббота будет солнечной и без осадков. Температура повысится - до +17+23, а на юге и востоке +19+26 градусов.

В Киеве +20+22, ночью +9+11, без осадков, солнечно.

Скрин: Погода в Украине 22 мая (meteo.gov.ua)

Отметим, что в КГГА прогнозируют на этой неделе "залповые" дожди, а осадков в столице выпадет до 23 мая 60% от месячной нормы.