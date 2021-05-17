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Мелитополь засыпало градом размером с пельмень: фото и видео "армагеддона"

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Мелитополь, Понедельник 17 мая 2021 13:05
Мелитополь засыпало градом размером с пельмень: фото и видео "армагеддона" Коллаж РБК-Украина: Мелитополь засыпало градом размером с пельмень
Автор: Светлана Мащенко

В городе Мелитополь на Запорожья в ночь на понедельник разгулялась стихия. Гроза с молниями устроила настоящее световое шоу, а крупный град, напоминающий по форме и размеру пельмени повредил урожай.

Об этом пишут местные каналы.

Сообщается, что такого обложного ливня с громом, градом и молниями мелитопольцы уже давно не помнят.

Горожане снимали ночной армагеддон на камеры и делились кадрами в соцсетях. Спать под ужас, творящийся за окном было сложно.

Ливень сопровождался градом размером с гривневую монету. Лед, падающий с неба навредил садам, где уже "позавязывались" будущие плоды косточковых.

Мелитополь засыпало градом размером с пельмень: фото и видео &quot;армагеддона&quot;

Фото: В Мелитополе выпал крупный град (t.me/melitopolgram)

"Пока вы спите в городе происходит конец света - и мы его для вас засняли.
Сначала сверкала молния, а потом поднялся ветер и пошел град. Вот такая майская ночь", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, что в ночь на понедельник 17 мая погода устроила настоящее световое шоу с шумовыми эффектами от падающего града.

Видео: Гроза в Мелитополе 17 мая (t.me/melitopolgram)

Отметим, что о вероятности грозовых ливней, шквалов и града 17 мая предупредили синоптики Украинского гидрометцентра.

Синоптик Наталка Диденко рассказала, что дождливой погода в стране будет до конца рабочей недели, кроме того ожидается похолодание.

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