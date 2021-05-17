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Украину будет заливать майскими дождями: появился прогноз до конца недели

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Понедельник 17 мая 2021 12:16
Украину будет заливать майскими дождями: появился прогноз до конца недели Фото: Погода в Украине принесет много дождей (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Синоптики рассказали, что на неделе с 17 по 24 мая в Украине будет много мощных дождей, ожидаются грозы, а в Киеве прогнозируют 60-процентную месячную норму осадков в течение недели.

Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко, а также пресс-служба КГГА.

Наталка Диденко прогнозирует, что дожди 18 мая будут в Украине повсюду. Местами грозы, а с ними - шквальный ветер.

Температура воздуха в течение дня немного разделится: на востоке +20+24 градуса, на западе +16+18, на севере +18+21, на юге +17+22 градуса.

В центре показатели термометров тоже будут отличаться: от винницких +17 до днепровских +23 градусов, в Черкассах +20, в Полтаве +22, в Кропивницком +18 градусов.

В Киеве во вторник, 17 мая тоже будут дожди и грозы. Температура +18+19 градусов.

Синоптик прогнозирует, что первая половина недели будет дождливой с умеренным теплом, в пятницу осадков станет меньше, а тепла станет больше. Выходные будут солнечными.

В КГГА предупредили, что в столице на этой неделе выпадут сверхнормовые осадки и дожди будут залповыми.

"По прогнозам синоптиков, неделя с 17 по 24 мая должна быть дождливой. Возможное количество осадков - около 37-40 мм (составляет 60% месячной нормы). Предупреждают и о залповых грозовых дождях", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что в понедельник в Украине будут дожди с грозами, градом и шквалами.

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