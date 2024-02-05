ua en ru
Пн, 05 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стане тонше і ширше. У мережі з'явилися рендери складаного смартфона Samsung Galaxy

Понеділок 05 лютого 2024 18:48
UA EN RU
Стане тонше і ширше. У мережі з'явилися рендери складаного смартфона Samsung Galaxy У Мережу злили рендери складаного Samsung Galaxy Z Fold 6 (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Samsung готує новий смартфон Galaxy Z Fold 6, який буде ще тоншим і компактнішим, ніж його попередники.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на італійське видання Pigtou.

Судячи по зображенням, наступне покоління смартфона зазнає певних змін у дизайні. Прогнозується, що він стане трохи тоншим і ширшим за свого попередника, зі збільшенням діагоналі обох екранів. Зовнішній вигляд залишиться мінімальним, передбачаючи лише наявність датчиків камери та спалаху на зовнішній стороні.

Стане тонше і ширше. У мережі з'явилися рендери складаного смартфона Samsung GalaxyСтане тонше і ширше. У мережі з'явилися рендери складаного смартфона Samsung GalaxySamsung Galaxy Z Fold 6 (фото: Pigtou)

Для даної моделі розробляється новий шарнірний модуль із фіксуючими елементами, що сприяє рівномірному розподілу навантаження на екран та підвищенню надійності конструкції. Існує також інформація про прагнення корейського гіганта досягти стандартного співвідношення сторін на зовнішньому дисплеї.

Стане тонше і ширше. У мережі з'явилися рендери складаного смартфона Samsung GalaxySamsung Galaxy Z Fold 6 буде тоншим і ширшим (фото: Pigtou)

Поки що немає офіційної інформації про майбутній Galaxy Z Fold 6. Прогнозується, що він буде оснащений чіпом Snapdragon 8 Gen 3, а на зовнішньому дисплеї буде використовуватися захисне скло Gorilla Armor. Також надійшли відомості про можливе покращення камер.

Раніше ми писали, що YouTube-блогер порівняв усі три флагмани Samsung Galaxy S24.

Також нагадаємо, що Samsung показала екран для кейсу бездротових навушників.

Читайте РБК-Україна в Google News
Samsung смартфони
NEWS
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна
Що відбувається в Авдіївці та чому вона стала нав'язливою ідеєю Путіна