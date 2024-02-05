Станет тоньше и шире. В сети появились рендеры складного смартфона Samsung Galaxy

Samsung готовит новый смартфон Galaxy Z Fold 6, который будет еще более тонким и компактным, чем его предшественники.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на итальянское издание Pigtou .

Судя по изображениям, следующее поколение смартфона подвергнется определенным изменениям в дизайне. Прогнозируется, что он станет немного тоньше и шире своего предшественника, с увеличением диагонали обоих экранов. Внешний вид останется минималистичным, предусматривая только наличие датчиков камеры и вспышки на внешней стороне.

Samsung Galaxy Z Fold 6 (фото: Pigtou)

Для данной модели разрабатывается новый шарнирный модуль с фиксирующими элементами, который способствует равномерному распределению нагрузки на экран и повышению надежности конструкции. Существует также информация о стремлении корейского гиганта достичь более стандартного соотношения сторон на внешнем дисплее.

Samsung Galaxy Z Fold 6 будет тоньше и шире (фото: Pigtou)

Пока нет официальной информации о предстоящем Galaxy Z Fold 6. Прогнозируется, что он будет оснащен чипом Snapdragon 8 Gen 3, а на внешнем дисплее будет использоваться защитное стекло Gorilla Armor. Также поступили сведения о возможном улучшении камер.