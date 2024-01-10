Буде видно час, рівень заряду та налаштування. Samsung показала екран для кейсу бездротових навушників

На виставці CES 2024 Samsung представила не лише екран для прозорих телевізорів , а й концепт нового зарядного футляра для Galaxy Buds, оснащеного круглим OLED-екраном. Названий Earbuds OLED Case, цей кейс начебто схрестили з Galaxy Watch.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PhoneArena , який надає інформацію про нові телефони та технології.

Цей інноваційний екран дозволяє користувачам отримати доступ до різної інформації, не використовуючи смартфон. Він відображає поточний час, рівень заряду футляра та навушників, дозволяє змінювати налаштування еквалайзера та шумозаглушення, а також забезпечує швидке підключення до інших джерел звуку.

Поки що ідея цього футляра залишається на стадії концепції, і немає планів на її масове виробництво. Проте стенд JBL на тій же виставці представив навушники з екранами, демонструючи, що в майбутньому такі пристрої можуть стати повсякденністю.

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Компанія представила моделі Live Buds 3, Live Beam 3 та Live Flex 3 із сенсорними дисплеями на кейсах, хоча вони використовують LED-екрани, а не OLED, як демонстраційні зразки Samsung.

Всі три нові продукти від JBL оцінюються в 200 доларів (7 630 гривень) і відрізняються лише форм-фактором. Вони мають рівень вологозахисту IP55 для "затичок" і IP54 для Live Flex 3 без силіконових насадок.

Автономність роботи складає близько 12 години без шумозаглушення. Очікується, що вони з'являться у продажу вже влітку.