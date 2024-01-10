ua en ru
Ср, 10 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Буде видно час, рівень заряду та налаштування. Samsung показала екран для кейсу бездротових навушників

Середа 10 січня 2024 14:45
UA EN RU
Буде видно час, рівень заряду та налаштування. Samsung показала екран для кейсу бездротових навушників Samsung показала круглий OLED-екран для кейсу бездротових навушників (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

На виставці CES 2024 Samsung представила не лише екран для прозорих телевізорів, а й концепт нового зарядного футляра для Galaxy Buds, оснащеного круглим OLED-екраном. Названий Earbuds OLED Case, цей кейс начебто схрестили з Galaxy Watch.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на веб-сайт PhoneArena, який надає інформацію про нові телефони та технології.

Цей інноваційний екран дозволяє користувачам отримати доступ до різної інформації, не використовуючи смартфон. Він відображає поточний час, рівень заряду футляра та навушників, дозволяє змінювати налаштування еквалайзера та шумозаглушення, а також забезпечує швидке підключення до інших джерел звуку.

Поки що ідея цього футляра залишається на стадії концепції, і немає планів на її масове виробництво. Проте стенд JBL на тій же виставці представив навушники з екранами, демонструючи, що в майбутньому такі пристрої можуть стати повсякденністю.

Буде видно час, рівень заряду та налаштування. Samsung показала екран для кейсу бездротових навушниківБуде видно час, рівень заряду та налаштування. Samsung показала екран для кейсу бездротових навушників

Буде видно час, рівень заряду та налаштування. Samsung показала екран для кейсу бездротових навушників

Скриншот

Компанія представила моделі Live Buds 3, Live Beam 3 та Live Flex 3 із сенсорними дисплеями на кейсах, хоча вони використовують LED-екрани, а не OLED, як демонстраційні зразки Samsung.

Всі три нові продукти від JBL оцінюються в 200 доларів (7 630 гривень) і відрізняються лише форм-фактором. Вони мають рівень вологозахисту IP55 для "затичок" і IP54 для Live Flex 3 без силіконових насадок.

Автономність роботи складає близько 12 години без шумозаглушення. Очікується, що вони з'являться у продажу вже влітку.

Раніше ми розповідали, які бездротові навушники вибрати у 2024 році.

А ще ми писали про розкриття офіційної дати презентації Samsung Galaxy S24.

Читайте РБК-Україна в Google News
Samsung гаджети