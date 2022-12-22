Стане містом майбутнього: архітектори презентували генеральний план відбудови Харкова (відео)

Яким стане Харків після відбудови

Від початку повномасштабної війни місто чи не найбільше постраждало від російських обстрілів. 4 500 багатоповерхових будинків пошкоджено, ще 500 - відновити неможливо. Унаслідок цього близько 150 000 людей залишилося без даху над головою.

Наслідки обстрілів Харкова (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

4 квітня мер Харкова Ігор Терехов звернувся до британського архітектор Нормана Фостера з проханням відбудувати місто. Спеціаліст не зміг відмовити.

"Чому для мене цікаво працювати з Харковом, бо це - незвична комбінація культури, науки та промисловості. Таке буває рідко", - пояснив Фостер.

Над проєктом "нового" Харкова працювали декілька місяців, враховуючи всі історичні особливості міста. Але найпершим завданням є відбудова житла. Для цього архітектори навіть провели опитування серед містян, щоб зрозуміти, що вони хотіли б змінити у своїх домівках.

"Усі будинки можна відреконструювати, наблизити їх до європейських стандартів – зробити сучасними та енергоефективними. Роботи зможуть проводити навіть без виселення людей", - йдеться в повідомленні.

Окрім помешкань, Ігор Терехов попросив Нормана зробити акцент на науці. Зрештою виникла ідея створити науковий парк на території ринку "Барабашово".

Найбільший ринок Харкова "Барабашово" (фото: kh.vgorode.ua)

"По-перше, транспортна інфраструктура. Такого хабу, як там, немає ніде в місті. Враховуючи, що більшість майданчиків ринку знищено, - це дало нам таку картинку. Ми повинні створити місце з університетами, з будинками, із місцями для відпочинку, із зеленою зоною. Ну, і, звичайно, із ринком. Він там має бути", - розповідає Норман про проєкт.