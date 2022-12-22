Станет городом будущего: архитекторы презентовали генеральный план восстановления Харькова (видео)

Каким станет Харьков после восстановления

С начала полномасштабной войны город едва ли не больше всего пострадал от российских обстрелов. 4500 многоэтажных домов повреждено, еще 500 - восстановить невозможно. В результате около 150 000 человек остались без крыши над головой.

Последствия обстрелов Харькова (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

4 апреля мэр Харькова Игорь Терехов обратился к британскому архитектору Норману Фостеру с просьбой отстроить город. Специалист затруднился отказать.

"Почему мне интересно работать с Харьковом, потому что это - необычная комбинация культуры, науки и промышленности. Такое бывает редко", - объяснил Фостер.

Над проектом "нового" Харькова работали несколько месяцев, учитывая все исторические особенности города. Но самой первой задачей является восстановление жилья. Для этого архитекторы даже провели опрос среди горожан, чтобы понять, что они хотели бы изменить в своих домах.

"Все дома можно отреконструировать, приблизить их к европейским стандартам - сделать современными и энергоэффективными. Работы смогут проводить даже без выдворения людей", - говорится в сообщении.

Кроме жилья, Игорь Терехов попросил Нормана сделать акцент на науке. В конце концов, возникла идея создать научный парк на территории рынка "Барабашово".

Крупнейший рынок Харькова "Барабашово" (фото: kh.vgorode.ua)

"Во-первых, транспортная инфраструктура. Такого хаба, как там, нет нигде в городе. Учитывая, что большинство площадок рынка уничтожено, - это дало нам такую картинку. Мы должны создать место с университетами, с домами, с местами для отдыха, с зеленой зоной. Ну, и, конечно, с рынком. Он там должен быть", - рассказывает Норман о проекте.