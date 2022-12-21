"Випадає карта Сонця": таролог розповіла, що буде з Миколаєвом після війни

Місто-герой Миколаїв з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну став одним із міст, що найбільше обстрілюються. Окупанти не шкодували сил, намагаючись знищити його.

Практикуючий таролог із Вознесенська Natalis Domini (Наталіс Доміні) в коментарі Styler розповіла, що чекає на Миколаїв після закінчення війни.

Natalis Domini (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)

Що чекає на Миколаїв після нашої перемоги

Таролог вважає, що співпраця із західними країнами та компаніями дозволить деяким нашим містам набути нового статусу, новітньої інфраструктури, пам'яток.

Одним із таких міст є й Миколаїв.

"Нещодавно середньостатистичне місто перетворилося на Місто-герой. Тут будуть прокладені нові економічні шляхи. Це стосується морських (реконструкція та відновлення портів), реконструкція вокзалу, відновлення аеропорту. Новий етап у річковому транспорті річкою Південний Буг та Інгул", - прогнозує Natalis Domini.

Так виглядає центр Миколаєва після обстрілу (фото: Getty Images)

Як швидко відбудують Миколаїв після війни

Експерт зазначає, що кураторство розпочнеться повною мірою після закінчення війни.

"Налагодиться торгівля, міжнародні та міжрегіональні зв'язки. Це буде країна, не компанія, не штат. Де керував чоловік. Ця країна знаходиться в Європі. Данія та Франція можуть у цьому брати участь", - каже жінка і додає: мова не про Німеччину чи Бельгію.

"Відбудують чи ні? Однозначно - так. Випадає карта Сонця", - повідомила таролог.

Наслідки обстрілів у Миколаєві (фото: Getty Images)

Будуть і труднощі

Експерт прогнозує також і труднощі у майбутньому, пов'язані з Миколаєвом.

"Школи та сади. Із цим аспектом можуть виникнути складнощі. Старі конфлікти, палиці бюрократії в колесах відновлення Миколаєва гальмуватимуть процес", - каже таролог.

Однозначно, підкреслює Natalis Domini, потрібно шукати нестандартні варіанти розв'язання проблеми за допомогою благодійних міжнародних фондів.

"Слід підходити з оновленим мисленням до питання реконструкції цілих комплексів та кварталів", - розповіла вона.

"До перемоги кардинальних змін у сфері освіти не варто очікувати. Однак після перемоги буде гармонійне завершення періоду. Будівлі вищих навчальних закладів відбудують обов'язково. Знання будуть більш ніж реальними, розвиватимуться професії пов'язані з логістикою, набудуть розвитку військової справи", - резюмувала таролог.

Natalis Domini (фото: instagram.com/natalisdomini.taro)

Додамо, що за останні тижні до Миколаєва повернулися близько 20-30 тисяч мешканців. Після звільнення Херсона захисниками і захисницями ЗСУ у місті значно зменшилась кількість обстрілів.

Зараз місто намагається функціонувати, як у довоєнному режимі, якщо не брати до уваги проблему з водою...

У Миколаєві - великі проблеми з водою (фото: Getty Images)