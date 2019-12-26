Стандарт НАТО: в Украине прошли испытания уникального оружия (видео)

В Днепропетровской области на полигоне прошли испытания уникального оружия стандарта НАТО. Украинская система вооружения "Богдана" имеет калибр 155 мм. Об этом сообщается на странице "Украинская бронетехника" в Facebook. Также на страничке опубликовали само видео испытаний самоходной артилерийской установки.

"На коротком видео показан гидрообстрел, который позволяет проверить все системы оружия. Далее по программе испытаний стрельба инертными снарядами, затем - боевыми", - сказано в описании к видео.

Отметим, что САУ "Богдана" - это совместная разработка Краматорского завода тяжелого станкостроения и компании "Украинская бронетехника".

Пользователи сети отреагировали на видео испытаний в комментариях.

А шо там від Української бронетехніки?

Мізки. УБ з голого шасі і гаубиці робить комплекс для виконання поставлених завдань.

Норм звук. Як у корпера, що сваї забиває.

Скриншот комментариев

Напомним, что Мониторинговая миссия ОБСЕ сообщила, что с начала 2019 года на Донбассе погибли по меньшей мере 18 мирных жителей по обе стороны фронта.

По данным наблюдателей, за год зафиксировано около 300 тыс. нарушений режима прекращения огня.

Кстати, ранее сообщалось, что на Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил с начала года погибли 110 военнослужащих.