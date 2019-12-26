Стандарт НАТО: в Україні пройшли випробування унікальної зброї (відео)

У Дніпропетровській області на полігоні пройшли випробування унікальної зброї стандарту НАТО. Українська система озброєння "Богдана" має калібр 155 мм. Про це повідомляється на сторінці "Українська бронетехніка" у Facebook. Також на сторінці опублікували саме відео випробувань самохідної артилерійської установки.

"На короткому відео показаний гідрообстріл, який дозволяє перевірити всі системи зброї. Далі за програмою випробувань стрільба інертними снарядами, потім - бойовими", - сказано в описі до відео.

Зазначимо, що САУ "Богдана" - це спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування та компанії "Українська бронетехніка".

Користувачі мережі відреагували на відео випробувань в коментарях.

А шо там від Української бронетехніки?

Мізки. УБ з голого шасі і гаубиці робить комплекс для виконання поставлених завдань.

Норм звук. Як у корпера, що сваї забиває.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що з початку 2019 року на Донбасі загинули, щонайменше, 18 мирних жителів по обидві сторони фронту.

За даними спостерігачів, за рік зафіксовано близько 300 тис. порушень режиму припинення вогню.

До речі, раніше повідомлялося, що на Донбасі в районі проведення операції Об'єднаних сил з початку року загинули 110 військовослужбовців.