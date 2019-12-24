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На Донбассе боевики обстреляли жилой дом в районе разведения сил

Новости » Происшествия     24.12.2019 - 14:33
На Донбассе боевики обстреляли жилой дом в районе разведения сил
Фото: доказательства обстрела (gp.gov.ua)

ГПУ зафиксировала факт обстрела мирного населения боевиками на Донбассе

На Донбассе боевики обстреляли жилой дом в населенном пункте Золотое-4, где произошло разведение сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ).

Как сообщили в ГПУ, обстрел боевиками жилого дома в Золотом-4 произошел 21 декабря. По версии следствия, обстрел велся самодельным взрывным устройством с использованием мины 82 калибра.

"Задокументирован факт прицельного обстрела 21 декабря 2019 Золотого-4 Попаснянского района Луганской области, где произошло разведения войск из г. Первомайск, что является временно оккупированной территорией Луганской области, пророссийскими террористическими силами", - сообщили в Генпрокуратуре.

На данный момент принимаются меры по установлению причастных к обстрелам. Доказательства обстрелов мирного населения будут использоваться в делах против России в международных и национальных судах.

Ранее РБК-Украина писало, что российское командование на Донбассе повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск. В артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники.

Также сообщалось, что в результате обстрелов боевиков на Донбассе 24 декабря ранение получил один украинский военный. Всего боевики 6 раз нарушили режим прекращения огня.

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