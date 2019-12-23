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На Донбассе с начала года погибли более 100 военных

Новости » Происшествия     23.12.2019 - 20:34
На Донбассе с начала года погибли более 100 военных
Иллюстративное фото (ООС)

Погибли 110 военных - 107 мужчин и 3 женщины

На Донбассе в зоне Операции объединенных сил (ООС) погибли 110 военных в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Новынарня.

Сообщается, что в январе на войне погибли 3 защитников, в феврале и марте - по 8, в апреле - 15, в мае - 9, в июне - 8.

"Солдаты, сержанты, офицеры. Пехотинцы, десантники, матросы, медики, добровольцы, спецназовцы. И почти дети, и те, кто им в деды годится. От стрелка и сапера - до элитного разведчика и комбрига", - говорится в сообщении.

Напомним, с начала текущих суток, 23 декабря, в районе ООС вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня три раза.

Как сообщало РБК-Украина, незаконные вооруженные формирования Российской Федерации систематически препятствуют деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.Так, в пятницу, 20 декабря, оккупационные войска дважды отказывали наблюдателям ОБСЕ в проезде на неподконтрольный участок границы вблизи населенного пункта Верхнеширокинского. Свои действия боевики объясняли проведением работ по разминированию.

Ранее сообщалось, что обмен пленными задерживается из-за отказа части заключенных возвращаться в оккупированные районы Донецкой и Луганской области (ОРДЛО). В частности, около 40 человек, которых Украина готовится передать боевикам, по разным причинам попросили исключить их из обменных списков.

На Донбассе боевики три раза нарушили режим "тишины" ОРДЛО назвали дату согласования формулы обмена пленными
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