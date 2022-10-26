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Стало відомо, за скільки зараз можна орендувати квартиру в Києві: ціни по районам

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Середа 26 жовтня 2022 18:03
Стало відомо, за скільки зараз можна орендувати квартиру в Києві: ціни по районам Ціни на оренду квартир в Києві майже не змінилися (фото: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В жовтні різкої зміни вартості оренди квартир у Києві не відбулося, хоча деякі експерти прогнозували значне зменшення цін через обстріли цивільної інфраструктури міста російськими ракетами та дронами-камікадзе.

Скільки коштує зняти квартиру в різних районах столиці - читайте в нашому матеріалі далі.

Які ціни на оренду житла в Києві?

За даними експертів ресурсу OLX Нерухомість, за однокімнатні квартири в Голосіївському та Шевченківському районах столиці орендодавці пропонували помешкання впродовж двох тижнів жовтня за вартістю 12 000-12 500 гривень. У Солом’янському та Дарницькому районах зняти квартиру можна за близько 10 000 гривень, а в Деснянському та Дніпровському - найдешевше - за 6 000 та 9 000 гривень відповідно.

Разом з тим, кажуть аналітики, після обстрілів 17 жовтня асортимент пропозицій на ресурсі знизився на 14%.

"Найвідчутніше пропозиція зменшилася в Деснянському (23%), Дарницькому (21%) та Дніпровському (19%) районах. Водночас найменше ситуація змінилася на Печерську та в Шевченківському районі - оголошень поменшало на 10% та 12% відповідно", - кажуть в команді OLX.

Ціни все ще нижчі, ніж до 24 лютого

"Якщо порівнювати два тижні, коли столиця зазнала російських обстрілів, із аналогічним періодом у мирному січні 2022 року, то слід зазначити, що зараз вартість оренди в більшості районів ще не досягла довоєнного рівня", - кажуть експерти.

Найпопулярніші квартири - однокімнатки - найбільше "впали" в ціні в Святошинському та Деснянському районах - на майже 14%.

Якщо ж порівнювати з жовтнем минулого року, то різниця ще більш разюча.

Так, ціна оренди у вищезазначених районах Києва за рік менша на 22% у Деснянському та на 19% у Святошинському.

Загалом же, у порівнянні з минулим роком, зараз вибір помешкань набагато більший.

На лівому березі стало більше вільних квартир

За рік вибір серед однокімнатних квартир на лівому березі Києва розширився на 39%. Натомість на правому кількість оголошень зросла лише на 32%.

Для бажаючих винайняти "двушку" співвідношення по обидва береги Дніпра було приблизно однаковим.

За даними OLX Нерухомість, асортимент помешкань станом на 17 жовтня збільшився на 18% відповідно до аналогічного періоду минулого року. А от трикімнатних квартир - навпаки - поменшало на 5,5% на лівому березі та на майже 8% на правому.

"Ймовірно, попит на більшу житлову площу спричинений внутрішньою міграцією великих родин з прифронтових регіонів", - припускають аналітики.

Раніше ми повідомляли, де вигідніше знімати квартиру в Києві та області.

Також ми писали, що у Києві продають однокімнатну квартиру за 45 мільйонів.

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