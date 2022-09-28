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У Києві знайшли милу "однушку" за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото)

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Київ, Середа 28 вересня 2022 18:18
У Києві знайшли милу "однушку" за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото) Такий вигляд має "однушка" за 45 мільйонів гривень (колаж: Styler)
Автор: Юлія Гаюк

Ціни на квартири в Києві з початком повномасштабної війни зросли. Але деяке житло пропонують купляти аж за дуже шалені гроші. Наприклад, дехто продає однокімнатну квартиру за... 45 мільйонів гривень.

Як виглядає "золота однушка" і що у ній є таке, за що власник просить захмарні гроші - дивіться і читайте у матеріалі Styler нижче.

Як виглядає "однушка" за 45 мільйонів

Квартира площею майже 190 квадратних метрів (площа кухні сягає 77,2 квадратних метрів) розміщена в елітному будинку клубного типу на Печерську.

У Києві знайшли милу &quot;однушку&quot; за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото)

Власники оголошення звертають увагу на оформлення квартири, зазначаючи, що "ексклюзивний ремонт виконано з використанням високоякісних матеріалів від світових брендів".

"Гіпсова ліпнина вкрита золотом, паркетна дошка з натурального дерева, онікс, мармур, чорний граніт, люстри Preciosa, кухня Aldo Moletta, кухонна техніка Miele", - повідомляють в описі квартири.

Окрім матеріали від світових брендів цінності житлу додає вид на місто та Ботанічний сад неподалік.

Погляньмо на цю ексклюзивну "однушку".

У Києві знайшли милу &quot;однушку&quot; за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото)У Києві знайшли милу &quot;однушку&quot; за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото)У Києві знайшли милу &quot;однушку&quot; за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото)У Києві знайшли милу &quot;однушку&quot; за 45 мільйонів: ось як вона виглядає (фото)

Однокімнатна квартира за 45 мільйонів гривень (фото: OLX.ua)

Сам рієлтор в оголошенні закликає потенційних покупців: "Краще пропозиції не знайти, запрошую самим у цьому переконатись!"

Питання, чи справді ціна за "ексклюзивний ремонт зі світовими брендами" виправдана та хто мешканці цього будинку, залишається не просто відкритим, а риторичним.

Раніше ми писали, як підготувати квартири до опалювального сезону.

Читайте також, як українцям у Польщі отримати субсидію на оренду житла.

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