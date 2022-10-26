Стало известно, за сколько сейчас можно арендовать квартиру в Киеве: цены по районам

В октябре резкого изменения стоимости аренды квартир в Киеве не произошло, хотя некоторые эксперты прогнозировали значительное снижение цен из-за обстрелов гражданской инфраструктуры города российскими ракетами и дронами-камикадзе.

Сколько стоит снять квартиру в разных районах столицы - читайте в нашем материале дальше .

Какие цены на аренду жилья в Киеве?

По данным экспертов ресурса OLX Недвижимость, за однокомнатные квартиры в Голосеевском и Шевченковском районах столицы арендодатели предлагали помещение в течение двух недель октября по стоимости 12 000-12 500 гривен. В Соломенском и Дарницком районах снять квартиру можно за около 10 000 гривен, а в Деснянском и Днепровском - дешевле всего - за 6 000 и 9 000 гривен соответственно.

Вместе с тем, говорят аналитики, после обстрела 17 октября ассортимент предложений на ресурсе снизился на 14%.

"Самое ощутимое предложение уменьшилось в Деснянском (23%), Дарницком (21%) и Днепровском (19%) районах. В то же время меньше всего ситуация изменилась на Печерске и в Шевченковском районе - объявлений уменьшилось на 10% и 12% соответственно", - говорят в команде OLX.

Цены все еще ниже, чем до 24 февраля

"Если сравнивать две недели, когда столица подверглась российским обстрелам, с аналогичным периодом в мирном январе 2022 года, то следует отметить, что сейчас стоимость аренды в большинстве районов еще не достигла довоенного уровня", - говорят эксперты.

Самые популярные квартиры - однокомнатки - больше всего "упали" в цене в Святошинском и Деснянском районах - почти на 14%.

Если сравнивать с октябрем прошлого года, то разница еще более поразительна.

Так, цена аренды в вышеупомянутых районах Киева за год меньше на 22% в Деснянском и на 19% в Святошинском.

В общем, по сравнению с прошлым годом, сейчас выбор жилья намного больше.

На левом берегу стало больше свободных квартир

За год выбор среди однокомнатных квартир на левом берегу Киева расширился на 39%. На правом количество объявлений выросло всего на 32%.

Для желающих снять "двушку" соотношение по оба берега Днепра было примерно одинаковым.

По данным OLX Недвижимость, ассортимент по состоянию на 17 октября увеличился на 18% в соответствии с аналогичным периодом прошлого года. А вот трехкомнатных квартир - наоборот - уменьшилось на 5,5% на левом берегу и почти на 8% на правом.

"Вероятно, спрос на большую жилую площадь вызван внутренней миграцией больших семей из прифронтовых регионов", - предполагают аналитики.