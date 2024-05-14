Стало відомо, скільки українців дивляться російський YouTube

Скільки українців досі дивляться російський контент в YouTube

За даними аналітиків, до повномасштабного вторгнення частка українських глядачів російських YouTube-каналів складала 14%.

Через два роки після початку великої війни частка глядачів з України зменшилась вдвічі - до 7%.

Так, дослідники зібрали дані аналітики відеохостингу серед майже півсотні топових російських блогерів за кількістю підписників, які були розділені на дві групи: довоєнна аналітика та після повномасштабного вторгнення.

Канали були відібрані за тематиками: "інтерв’ю", "lifestyle", "технології", "авто". Враховувались категорії: гендер глядачів, вік глядачів, кількість переглядів відео, частка переглядів з України.

Серед обраного списку аналітики віднайшли 7 збігів, тобто по одних і тих семи каналах були дані за два періоди для більш точного визначення змін.

"До великої війни, працюючи з міжнародними інфлуенсерами, ми отримували пропозиції розміщення реклами у блогерів, серед яких були й російські. Зараз ми віднайшли з два десятки старих презентації з аналітикою 2020-2021 років. Далі нам треба було отримати свіжі дані, які є зараз. Тож ми розділили усіх блогерів на два списки - до великої війни та після її початку. Перевірочним став третій список із семи блогерів, за яким були дані за два періоди. За всіма списками дані були однакові", - каже експерт зі стратегічних комунікацій Максим Пилипенко.

Серед аналізованих каналів до та після повномасштабного вторгнення основними глядачами російських блогерів є чоловіки, які суттєво переважають за часткою жінок.

Щодо вікової категорії глядачів, то у переважній більшості ядро складає 25-34 роки (молода економічно активна аудиторія), далі іде 18-24 роки (юнаки) і вже потім 35-44 роки (зрілі чоловіки).

Діти, дорослі і російський YouTube

Значну увагу аналітики приділили каналу А4, який має найбільшу кількість підписників з проаналізованих блогерів - 52,8 мільйона та частку переглядів з України 8% (це близько 694 400 українських підлітків та дітей!).

Попри те, що Влад А4 білорус, він час від часу розповсюджує кремлівські наративи, зокрема про те, що Україна - це частина Росії.

Також багато українців різного віку досі дивляться інтерв’ю Юрія Дудя (434 000). А на третьому місці - автомобілісти-шанувальники такого собі блогера Дубровского (334 800).

Як захисти українців від російського контенту?

Автори дослідження кажуть, що один із можливих варіантів захисту українців від російського контенту - це переключення на англомовний контент, "адже росіяни надихаються контентом західних блогерів, який потім адаптують під російськомовну аудиторію та вкладають туди свої наративи".

"Тож Україна має посилено вчити англійську мову. Батьки мають вчити англійську з дітьми і привчати їх дивитись англомовний дитячий контент”, - радять експерти.