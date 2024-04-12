Стало відомо, скільки коштують квитки на Євробачення 2024 в Мальме та де їх купити

Вартість квитків на Євробачення 2024

Цього року вартість "стандартних" квитків на Євробачення 2024 у Мальме варіюється від 145 шведських крон (близько 533 гривень) до 3 795 шведських крон (близько 13 957 гривень).

Квитки у VIP-зоні коштують ще дорожче.

Схема стадіону Malmö Arena (скріншот: ticketmaster.se)

Тим, хто планує відвідати перший та другий півфінали (вечірній допрем'єрний показ), доведеться заплатити від 145 до 795 крон (від близько 533 до 2 924 гривень).

Перший та другий півфінали (наживо) коштуватимуть від 525 до 2 395 крон (від близько 1 930 до 8 808 гривень).

Квитки на репетицію фіналу коштують від 525 до 1 385 крон (від близько 1 930 до 5 093 гривень).

За фінал Євробачення 2024 доведеться викласти від 860 до 3 795 крон (від близько 3 163 до 13 957 гривень).

Водночас вартість VIP-квитків варіюється від 3 795 до 7 495 крон (від близько 13 957 до 27 125 гривень).

Придбати квитки на Євробачення 2024 онлайн можна за посиланням.

Де дивитися пісенний конкурс онлайн

Онлайн-трансляцію Євробачення поточного 2024 року вестиме Національна суспільна телерадіокомпанія України (Суспільне Мовлення).

В цілому ж, подивитися чи послухати конкурс можна буде:

на YouTube-каналі "Суспільне"

на телеканалі "UA: Культура"

у застосунку "Дія"

на YouTube-каналі Eurovision Song Contest (мовою оригіналу)

Що варто знати про Євробачення 2024

Пісенний конкурс Євробачення 2024 відбудеться у травні поточного року в місті Мальме на півдні Швеції. Масштабна подія розгорнеться на стадіоні Malmö Arena - другій за величиною критій арені країни, що вміщує понад 15 тисяч людей.

Україна буде представлена на Євробаченні вдвадцяте.

Згідно з оновленими правилами проведення Євробачення 2024, перші виступи наживо представників "Великої п'ятірки" та країни-переможниці минулорічного конкурсу відбуватимуться не у фіналі, а в півфіналах конкурсу - разом з іншими учасниками.

За результатами жеребкування, представники від України виступлять у першій частині першого півфіналу - 7 травня.

Ще один півфінал запланований на 9 травня, а гранд-фінал повинен відбутися 11 травня.

Цікаво, що Мальме прийматиме Євробачення вже втретє. До цього конкурс проводили в місті у 1992 та 2013 роках (тоді Україну представила Злата Огнєвіч з піснею "Gravity" і посіла почесну третю сходинку).