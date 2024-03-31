Україна вже не у топ-3: як зараз виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024

Україна вперше спустилася з рейтингу букмекерів щодо ймовірного переможця на Євробачення 2024. Тепер трійка лідерів виглядає зовсім інакше.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eurovision World.

Як зараз виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024

Наразі українські представниці Alyona Alyona і Jerry Heil зі своїм конкурсним треком "Teresa & Maria" перебувають на четвертій сходинці в рейтингу.

Ба більше, Нідерланди, які посідають п'яте місце в списку, мають такий самий шанс на перемогу, як і Україна.

Це означає, що ми ризикуємо опуститися в рейтингу букмекерів ще нижче.

Таким чином, аналітики оцінюють шанси українського дуету на перемогу на міжнародному пісенному конкурсі цього року як 10%.

Протягом останнього місяця букмекерський список очолює Baby Lasagna, який представляє Хорватію з треком "Rim Tim Tagi Dim", з імовірністю перемоги в 17%.

Італія посідає друге місце з коефіцієнтом 14%. Її представляє харизматична Angelina Mango з піснею La noia.

У трійці лідерів наразі Швейцарія. Цього року її честь захищатиме молодий талант Nemo з композицією "The Code", яка витіснила Україну з топ-3.

Також з імовірністю 10% перемогти, на думку аналітиків, можуть Нідерланди. Трек Europapa від Joost Klein є одним із найпопулярніших на офіційному YouTube-каналі Євробачення.

На момент написання новини, 31 березня, кліп до пісні переглянули понад 16 мільйонів користувачів.

До десятки також увійшли Бельгія (6%), Франція (4%), Греція (3%), Ізраїль (2%) і Швеція (2%).

Як зараз виглядає рейтинг букмекерів на Євробачення 2024 (фото: eurovisionworld.com/odds/eurovision)

Нагадаємо, цьогоріч Євробачення 2024 відбудеться в Мальме, Швеція. Україна виступить у першому півфіналі під п'ятим порядковим номером.