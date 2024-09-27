Стало відомо про щоденний раціон Меган Маркл і її улюблені страви

Як харчується та що любить з їжі Меган Маркл

Герцогиня Сассекська Меган Маркл раніше активно ділилася рецептами та оглядами продуктів у своєму блозі про стиль життя The Tig, який вела до квітня 2017 року. Вона завжди підтримувала здоровий спосіб життя, хоча й не проти поласувати смачною, а іноді й калорійною їжею.

До закриття блогу Меган описувала себе як людину, що не просто любить, але й цінує мистецтво та майстерність приготування смачної їжі.

Нині, проживаючи в Лос-Анджелесі з чоловіком, принцом Гаррі, сином Арчі та донькою Лілібет, вона, без сумніву, дотримується типового каліфорнійського здорового способу життя, що включає свіжі продукти та регулярні фізичні вправи, як це роблять багато зірок.

При цьому, герцогиня залишається прихильницею збалансованого харчування, і хоч часом дозволяє собі деякі "шкідливі" страви, завжди починає день зі здорового сніданку.

Меган Маркл не проти келиха вина (Скриншот)

Сніданок герцогині завжди поживний. Вона починає свій ранок з чашки гарячої води з лимоном, після чого на сніданок вживає вівсянку, приготовлену на мигдалевому або соєвому молоці, з додаванням бананів і сиропу агави. Також Меган полюбляє омлет із сиром, свіжою зеленню та тостами.

Меган Маркл любить тости на сніданок (Скриншот)

Обід для Меган зазвичай ситніший, адже до цього часу вона відчуває більший голод. Серед її улюблених страв - сашимі або салати. Вона також полюбляє макарони з сиром і замороженим зеленим горошком, суші та морепродукти.

Хоча герцогиня іноді дозволяє собі чіпси чи картоплю фрі, вона ретельно слідкує за здоров'ям і намагається дотримуватися безглютенової та веганської дієти протягом тижня.

Хоча Меган рідко вживає алкоголь, вона полюбляє келих доброго вина. Зокрема, її улюблене італійське вино Tignanello надихнуло її на створення свого блогу, який давно закритий.

Герцогиня любить готувати калорійну їжу на вечерю для своїх рідних і близьких неділями.

"Я велика прихильниця недільних вечерь. Їмо ми тажин з баранини, тушковане м'ясо або ситний суп, ідея зібратися в неділю за ситним обідом із друзями та сім'єю змушує мене почуватися добре", - казала вона журналістам.