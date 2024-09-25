Улюблений сніданок Дженніфер Еністон, щоб залишатися молодою і енергійною

Голлівудська акторка Дженніфер Еністон пропагує здоровий спосіб життя, тому багатьох з нас цікавить питання, що ж обирає на сніданок зірка, як вона взагалі харчується?

З якої їжі починає свій день улюблена всіма актриса - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що їсть на сніданок Дженіфер Еністон

На сніданок Дженніфер Еністон обирає яйце некруто, скибочку чорного хліба, чверть авокадо, дві скибочки помідора та петрушку.

Для багатьох це може здатися занадто скромною порцією, але акторка має своє пояснення. Вона дотримується принципу швидкого обміну речовин і віддає перевагу частому харчуванню маленькими порціями.

Такий сніданок полюбляє Дженіфер Еністон (Скриншот)

"Коли я прокидаюся, пʼю теплу воду з лимоном, а потім зʼїдаю мій улюблений тост з авокадо та яйцями. Іноді готую вівсянку та додаю до неї банани", - розповіла акторка.

Основу її раціону складають свіжі салати та продукти, багаті на білки. Наприклад, на обід Дженніфер полюбляє свій "ідеальний" салат, до якого входять булгур, огірок, петрушка, м'ята, червона цибуля, нут, фета та фісташки.

Який раціон обирає Дженіфер Еністон

Раціон Дженніфер Еністон включає велику кількість овочів та відварену курку. Вона віддає перевагу поживній, добре збалансованій їжі, що містить корисні вуглеводи, білки, яскраві овочі та листову зелень. Акторка зізнається, що обожнює продукти з корисними жирами, такі як авокадо, кокосова олія та лосось.

І хоча Еністон переважно дотримується здорового харчування, іноді вона дозволяє собі макарони. Однією з її улюблених страв є паста карбонара, до якої вона обов'язково додає яйце, пармезан та бекон. Проте найчастіше Дженніфер обирає салати з великою кількістю овочів і нежирне м'ясо.

Дженніфер Еністон обожнює овочі (фото: freepik.com)

Єдиний овоч, який акторка не любить, - це буряк. Вона зізналася, що цей продукт ніколи не з’являвся в її холодильнику. Експерти пояснюють це тим, що буряк містить органічну сполуку під назвою геозмін, яка надає йому природного "землистого" запаху. Люди, які особливо чутливі до цього запаху, можуть не любити буряк через його смак, схожий на запах багна.