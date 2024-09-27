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Стало известно о ежедневном рационе Меган Маркл и ее любимых блюдах

Фото: Что любит есть Меган Маркл (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Меган Маркл любит питаться разными продуктами. Также она не отказывает себе иногда в калорийной пище и готовит ужины по воскресеньям.

Какой рацион у супруги принца Гарри - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Как питается и любит из еды Меган Маркл

Герцогиня Сассекская Меган Маркл ранее активно делилась рецептами и обзорами продуктов в своем блоге о стиле жизни The Tig , который вела до апреля 2017 года. Она всегда поддерживала здоровый образ жизни, хотя и не прочь полакомиться вкусной, а иногда и калорийной пищей.

К закрытию блога Меган описывала себя как человека, не просто любящего, но и ценящего искусство и мастерство приготовления вкусной еды.

Сейчас, проживая в Лос-Анджелесе с мужем, принцем Гарри, сыном Арчи и дочерью Лилибет, она, несомненно, придерживается типичного калифорнийского здорового образа жизни, включающего свежие продукты и регулярные физические упражнения, как это делают многие звезды.

При этом, герцогиня остается поклонницей сбалансированного питания, и хотя иногда позволяет себе некоторые "вредные" блюда, всегда начинает день со здорового завтрака.

Меган Маркл не против бокала вина (Скриншот)

Завтрак герцогини всегда питателен. Она начинает свое утро с чашки горячей воды с лимоном, после чего на завтрак употребляет овсянку, приготовленную на миндальном или соевом молоке, с добавлением бананов и сиропа агавы. Также Меган любит омлет с творогом, свежей зеленью и тостами.

Меган Маркл любит тосты на завтрак (Скриншот)

Обед для Мегана обычно сытнее, ведь до сих пор она испытывает больший голод. Среди ее любимых блюд - сашими или салаты. Она также любит макароны с сыром и замороженным зеленым горошком, суши и морепродуктами.

Хотя герцогиня иногда позволяет себе чипсы или картошку фри, она тщательно следит за здоровьем и пытается соблюдать безглютеновую и веганскую диету в течение недели.

Хотя Меган редко употребляет алкоголь, она любит бокал хорошего вина. В частности, ее любимое итальянское вино Tignanello вдохновило ее на создание своего давно закрытого блога.

Герцогиня любит готовить калорийную еду на ужин для своих родных и близких по воскресеньям.

"Я большая поклонница воскресных ужинов. Едим мы тажин из баранины, тушеное мясо или сытный суп, идея собраться в воскресенье за сытным обедом с друзьями и семьей заставляет меня чувствовать себя хорошо", - говорила она журналистам.

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В материале использованы данные с сайтов Hello Magazine, DailyMail.

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