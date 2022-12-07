Стало відомо, що найчастіше українці шукали в Google у 2022 році

Традиційно щороку компанія Google в Україні проводить аналіз пошукових запитів. У рейтинг включають географічні об'єкти, ресурси, покупки та навіть фільми або серіали.

Що найбільше гуглили українці у 2022 році - читайте нижче в матеріалі Styler.

Пошуковий запит року

Найпопулярнішою в пошуку стала "Карта повітряних тривог". Другий за популярністю - це "Новини України", а на третьому місці опинилася "єДопомога".

Крім того, до десятки найбільш згадуваних увійшли такі запити, як "Карта Украины", новий сезон ТВ-шоу "Холостяк" і "Байрактар". Цікаво, що гуглили ще й значення останнього слова.

Персона року в пошуку Google

Можливо, ви здивуєтеся, але найбільше інтересу українці виявляли не до персони Володимира Зеленського, а до радника ОП Олексія Арестовича. Після нього йдуть:

Привид Києва

Валерій Залужний

Борис Джонсон

Віталій Кім

"Щодо людей, які пішли назавжди у 2022 році, найбільше запитів було про Володимира Жириновського, Руслану Писанку, Юрія Шатунова та Королеву Єлизавету II", - пишуть у Google.

Олексій Арестович став найпопулярнішим запитом пошуку (фото: president.gov.ua)

Що українці дивилися

Попри всі труднощі українці шукали та дивилися хороші фільми та серіали. Найпопулярнішим у запитах став черговий фільм із всесвіту Marvel "Людина-павук: Додому шляху нема". Також у першій десятці комедія "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та мелодрама "Пурпурові серця".

Серед серіалів лідером став "Дім Дракона", який полюбився багатьом після перегляду "Гри престолів".

Крім того, українці цікавились драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива".

Географічні локації та покупки

У категорії "Українська географія в Пошуку" цього року найбільше зростання показали Гостомель, Буча та Маріуполь. Також українці шукали Чорнобаївку, Херсон та острів Зміїний.

Щодо покупки, то ви й самі знаєте відповідь. Так, корективу внесли відключення світла, тому інтерес до генераторів значно зріс. Після нього йдуть свічки та Starlink.

Також шукали, де купити сіль, бронежилет, калій йодид і марку "русский корабль".

Марка "Русский корабль" (фото: facebook.com/ukrposhta)

Запити "що це таке"

Ми часто використовуємо Google, щоб знайти відповідь на це запитання. Найцікавіше українцям було дізнатися, що таке:

Swift

Ленд ліз

Надзвичайний стан

НАТО

Воєнний стан

Паляниця

Байрактар

Дефолт

Загальна мобілізація

Блекаут

Як бачимо, здебільшого запити стосуються подій війни або її наслідків. Воно й не дивно, адже незламна нація знайде вихід із будь-якої ситуації, а дядько Google стане в пригоді.

Сподіваємося, що у 2023 році ми будемо гуглити щось протилежно інше із присмаком перемоги.