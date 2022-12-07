Стало известно, что чаще всего украинцы искали в Google в 2022 году

Традиционно каждый год компания Google в Украине проводит анализ поисковых запросов. В рейтинг включают географические объекты, ресурсы, покупки и даже фильмы или сериалы.

Что больше всего гуглили украинцы в 2022 году - читайте ниже в материале Styler.

Поисковый запрос года

Самой популярной в поиске стала "Карта повітряних тривог". Второй по популярности - это "Новини України", а на третьем месте оказалась "єДопомога".

Кроме того, в десятку наиболее упоминавшихся вошли такие запросы, как "Карта Украины", новый сезон ТВ-шоу "Холостяк" и "Байрактар". Интересно, что гуглили еще и значение последнего слова.

Персона года в поиске Google

Возможно, вы удивитесь, но больше интереса украинцы проявляли не к персоне Владимира Зеленского, а к советнику ОП Алексею Арестовичу. После него идут:

Призрак Киева

Валерий Залужный

Борис Джонсон

Виталий Ким

"Что касается людей, которые ушли навсегда в 2022 году, больше всего запросов было о Владимире Жириновском, Руслане Писанке, Юрии Шатунове и Королеве Елизавете II", - пишут в Google.

Алексей Арестович стал самым популярным запросом поиска (фото: president.gov.ua)

Что украинцы смотрели

Несмотря на все трудности, украинцы искали и смотрели хорошие фильмы и сериалы. Самым популярным в запросах стал очередной фильм из вселенной Marvel "Человек-паук: Домой пути нет". Также в первой десятке комедия "Не смотрите вверх", детектив "Смерть на Ниле" и мелодрама "Пурпурные сердца".

Среди сериалов лидером стал "Дом Дракона", полюбившийся многим после просмотра "Игры престолов".

Кроме того, украинцы интересовались драмой "Эйфория", турецким сериалом "Услышь меня", новыми сезонами сериалов "Мажор", "Острые козырьки" и "Удивительные чудеса".

Географические локации и покупки

В категории "Українська географія в Пошуку" в этом году самый большой рост показали Гостомель, Буча и Мариуполь. Также украинцы искали Чернобаевку, Херсон и остров Змеиный.

Что касается покупки, то вы сами знаете ответ. Да, коррективу внесли отключение света, поэтому интерес к генераторам значительно возрос. После него идут свечи и Starlink.

Также искали, где купить соль, бронежилет, йодид калий и марку "русский корабль".

Марка "Русский корабль" (фото: facebook.com/ukrposhta)

Запросить "что это такое"

Мы часто используем Google, чтобы найти ответ на этот вопрос. Самое интересное украинцам было узнать, что такое:

Swift

Лэнд лиз

Черезвычайное положение

НАТО

Военное положение

Паляница

Байрактор

Дефолт

Общая мобилизация

Блэкаут

Как видим, в большинстве своем запросы касаются событий войны или ее последствий. Оно и не удивительно, ведь несгибаемая нация найдет выход из любой ситуации, а дядя Google пригодится.

Надеемся, что в 2023 году мы будем гуглить что-то противоположно другому с привкусом победы.