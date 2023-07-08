Стало известно, что будет с ценами на аренду квартир в Киеве: прогноз на август

В августе 2023 стоимость аренды квартир в Киеве увеличится. Но цены не превысят показатели "довоенных" времен.

За сколько в столице можно будет снимать квартиру и что будет с рынком недвижимости в августе в целом - читайте в материале Styler.

Что будет с ценами на аренду квартир

Аналитики ресурса Bird отмечают, что август - традиционно высокий сезон. Спрос на аренду растет из-за наплыва студентов, возвращения людей из отпусков, подготовки в школу, садик, смену места жительства ближе к учебному заведению и т. д. Цена соответственно идет вверх тоже.

Так, в 2021 году спрос в августе, по сравнению с июлем, увеличился в среднем на 18%, в 2022, несмотря на войну - на 16%. Постепенный рост спроса на аренду уже сегодня свидетельствует о том, что 2023 год не будет исключением.

Как следствие, медиана цены на аренду квартир в августе 2021 увеличилась на 6%, а в 2022 на 10%. Не сомневается, стоимость аренды пойдет вверх и в этом сезоне. Так что если вы планировали переезжать, возможно стоит это сделать уже сейчас или ближе к концу осени.

Следует отметить, что с середины мая стоимость аренды в Киеве по сравнению с прошлым годом стала больше, но она все еще не на довоенном уровне. А спрос в 2023 году, хоть и растет, но самый маленький за последние три года.

1-комнатные - 9 500 грн (на 14% меньше, чем в 2021 году)

2-комнатные - 14 000 грн (на 22% меньше, чем в 2021 году)

3-комнатные - 24 000 грн (на 33% меньше, чем в 2021 году)

По данным ресурса DIM.RIA, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры самая низкая в Деснянском и Святошинском районах.

Вместе с тем, в Киеве наблюдается на 48% меньше предложений по аренде жилья, чем в прошлом году…

В целом же, утверждают эксперты, рынок недвижимости в Киеве оживает.

"Он постепенно восстанавливается, возвращается к сезонности, а вместе с ним ожидается и положительные изменения на рынке продаж квартир, в первую очередь в западных областях, где уже прослеживаются подобные тенденции", - считают аналитики.

Инфографика (www.lungroup.notion.site)