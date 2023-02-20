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Стало відомо, що буде з будівництвом метро на Виноградар у 2023 році

Метро на Виноградар продовжують будувати (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро на Виноградар у Києві – це болісна тема для багатьох мешканців столиці. Через повномасштабне вторгнення росіян будівництво підземки було припинено. Як виявилось, зараз будівництво відновили.

Про це у коментарі ТСН розповів начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський.

Метро на Виноградар знову будують

Як розповів Брагінський, з початком війни та запровадженням військового стану генпідрядник АТ "Київметробуд" повідомив київському метрополітену про відсутність можливості виконання робіт з будівництва метро на Виноградарі. Тоді будівництво нових станцій було зупинено.

Але зараз генпідрядник все ж таки відновив будівельні роботи. Київська влада робить усе можливе, щоб проект було реалізовано.

"Звичайно, на темпи будівництва впливає поточна ситуація, адже бригади будівельників і всі залучені до будівництва під час повітряної тривоги мають бути в безпеці. Крім того, нестабільне електропостачання уповільнює робочий процес. Але, незважаючи на труднощі, що виникають через війну, київські міські влада та метрополітен докладають максимум зусиль, щоб цей проект тривав", - сказав начальник метрополітену.

Що обіцяли киянам до війни

Раніше київська влада повідомляла, що до кінця 2021 року має відкрити нову станцію підземки "Мостицька", а вже потім для пасажирів відкриють і "Проспект Правди".

Згідно з проектом нової підземки, всього було заплановано будівництво чотирьох станцій від кінцевої "Сирець". Так, окрім "Мостицької" та "Проспекту Правди" гілку продовжать станції "Виноградар" та "Вулиця Маршала Гречка", а також буде електродепо.

Перші станції метро на Виноградарі мали бути відкриті у грудні 2021 цього року. Очікувалося, що "Мостицька" та "Проспект Правди" обслуговуватимуть близько 100 тисяч пасажирів щодня, а також на них буде працевлаштовано 150 спеціалістів.

Так виглядатиме станція "Мостицька" (фото: metrovynohradar.org.ua)

Так виглядатиме станція "Проспект Правди" (фото: metrovynohradar.org.ru)

Нагадаємо, що стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях.

Крім того, київське метро під час повітряних тривог стане комфортнішим. Читайте, що змінилося.

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