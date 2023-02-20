Стало известно, что будет со строительством метро на Виноградарь в 2023 году

Метро на Виноградарь снова строят

Как рассказал Брагинский, с началом войны и введением военного положения генподрядчик АО "Киевметрострой" сообщил киевскому метрополитену об отсутствии возможности выполнения работ по строительству метро на Виноградарь. Тогда строительство новых станций было остановлено.

Но сейчас генподрядчик все же возобновил строительные работы. Киевские власти делают все возможное, чтобы проект был реализован.

"Конечно, на темпы строительства влияет текущая ситуация, ведь бригады строителей и все привлеченные к строительству во время воздушной тревоги должны быть в безопасности. Кроме того, нестабильное электроснабжение замедляет рабочий процесс. Но, несмотря на трудности, возникающие из-за войны, киевские городские власти и метрополитен прилагают максимум усилий, чтобы этот проект продолжался", - сказал начальник метрополитена.

Что обещали киевлянам до войны

Ранее киевские власти сообщали, что до конца 2021 года должны открыть новую станцию подземки "Мостицкая", а уже затем для пассажиров откроют и "Проспект Правды".

Согласно проекту новой подземки, всего было запланировано строительство четырех станций от конечной "Сырец". Так, кроме "Мостицкой" и "Проспекта Правды" ветку продолжат станции "Виноградарь" и "Улица Маршала Гречко", а также будет электродепо.

Первые станции метро на Виноградарь должны были открыть в декабре 2021 этого года. Ожидалось, что "Мостицкая" и "Проспект Правды" будут обслуживать около 100 тысяч пассажиров ежедневно, а также на них будет трудоустроено 150 специалистов.

Так будет выглядеть станция "Мостицкая" (фото: metrovynohradar.org.ua)

Так будет выглядеть станция "Проспект Правды" (фото: metrovynohradar.org.ru)