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Стало відомо, якою буде цьогорічна ялинка у Львові і концепція святкування Різдва

Якою буде цьогорічна ялинка у Львові (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копитко

Цьогоріч у Львові різдвяну ялинку планують засвітити 5 грудня, напередодні Дня Св. Миколая. Її подарував місту мешканець Білогорщі. Святкове дерево прикрасять оздобленням із попередніх років. Перед Різдвом у місті встановлять традиційну шопку та дідух.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на відео з брифінгу Львівської міської ради у Facebook.

Якою буде цьогорічна ялинка у Львові

"Після довгих нарад і обговорень, бо в країні війна і не варто робити гучних заходів, вирішили, що ялинка цього року буде. Для оздоблення не використовують жодних нових іграшок. Це буде оздоблення та освітлення закуплене ще в 2018-му році. Родзинкою стане минулорічний протитанковий їжак, який є символом незламності і стійкості українського народу в цій війні", - заявила керівниця міського управління культури Софія Ліщинська.

22 грудня біля міської ради встановлять різдвяну шопку. Її розміщують у місті вже 9-ий рік поспіль. А 24 грудня на площу Ангелів, що біля гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, винесуть святковий дідух. Дійство супроводжуватиметься колядками. А от традиційного ярмарку на проспекті свободи у Львові не буде.

Чиновники зазначають, що святкування Різдва у Львові має пройти з толерантністю до сімей, які в скорботі. Цьогоріч святкування пройде під слоганом "Твоє Різдво у Львові", а його символами є світло і традиції.

"Світло може символізуватись через свічки, ліхтарики та лампадки в пам’ять про тих, хто зараз не з нами, про надію та незламності. Торік ми були у блекауті, але кожен запалював свічки. А традиції будемо показувати через коляду", - пояснила керівниця міського управління туризму Христина Лебедь.

Також вона зазначила, що до обговорень організації свята долучився бізнес. Гроші, які вдасться зекономити на світлових і звукових ресурсах передадуть армії.

Додамо, що до різдвяних свят формують збірку із 11 колядок, серед них є маловідомі з різних регіонів України. Їх безкоштовно роздаватимуть у Львові, також буде електронна версія.  У місті влаштують спеціальні ватри, куди люди зможуть приходити, щоб колядувати.

 

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Раніше ми писали про те, які ціни на живі ялинки цього року.

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