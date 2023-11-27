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Сезон розпочався. У скільки українцям обійдеться новорічна ялинка

Україна, Понеділок 27 листопада 2023 19:59
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Сезон розпочався. У скільки українцям обійдеться новорічна ялинка Фото: стало відомо, у скільки українцям обійдеться новорічна ялинка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Ціни на ялинку для українців цього року не зміняться. У середньому вартість за 1 метр становитиме близько 135 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державне підприємство "Ліси України" у Facebook.

"Цього року ціни на новорічні ялинки будуть такими ж, як і в 2022. У середньому 1 м коштує 135 грн. Ціна може відрізнятися в залежності від регіону", - сказано в повідомленні.

Як зазначили у підприємстві, ялинки вирощують на новорічних плантаціях, які є у кожній області.

У лісівників можна купити ялинку або сосну в горщику, а також отримати кваліфіковані поради щодо того, як після свят пересадити дерево та доглядати його.

У "Лісах України" нагадують, що купуючи ялинки офіційно, українці сплачують податки, з яких формується бюджет громади та всієї країни.

Головна ялинка країни

Нагадаємо, раніше стало відомо, що головну новорічну ялинку України буде встановлено до 6 грудня на Софійській площі в Києві.

При цьому місцева влада не дозволятиме проведення масових заходів, ярмарків чи розваг на Софійській площі.

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