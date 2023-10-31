Стало відомо, кому найбільше довіряють українці, а кому - не вірять зовсім

Кому українці довіряють найбільше

Результати опитування свідчать про те, що найбільше українці сьогодні довіряють Збройним силам (таке твердження підтримали 94% громадян).

Це й не дивно, адже віра у ЗСУ та підтримка наших військовослужбовців - запорука якнайшвидшої перемоги над ворогом.

Довіра до Збройних сил є напрочуд важливою в умовах війни, адже сприяє стабільності та відносному спокою в суспільстві, допомагає громадянам відчувати, що їхні інтереси та безпека - незабуті.

На другому місці - волонтери. Їм довіряють 87% опитуваних українців, адже волонтери є надійним тилом для наших військових.

Інколи лише їм під силу дістати необхідне обмундирування чи обладнання, зібрати гроші для чергових закордонних закупів, або ж сплести достатню кількість маскувальних сіток чи кікімор.

Третє місце в рейтингу посів президент Володимир Зеленський. Йому довіряють 76% громадян.

Цікаво, що з травня 2022 року рівень довіри до глави держави насправді суттєво впав, адже тоді йому довіряли 91% респондентів.

ЗСУ - на першому місці (інфографіка: КМІС)

Хто пасе задніх

Довіряти менше (від травня минулого року) українці стали й інституціям центральної влади:

з 74% до 39% впав рівень довіри українців до уряду (Кабінету міністрів)

з 58% до 21% - до парламенту (Верховної Ради)

А ось ставлення українців до місцевої влади - стабільне. Як у травні 2022 року, так і в жовтні 2023 року їй довіряють 50% українців (при цьому не довіряють - 46%).

Водночас суттєво впала довіра громадян до телемарафону "Єдині новини". Нині йому довіряють лише 48% опитуваних (проти 69% у травні 2022 року).

При цьому суттєво збільшилась кількість людей, які телемарафону не довіряють (з 12% до 39%).

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Чи різниться ситуація залежно від регіону

Довіра українців до ЗСУ - практично однакова у всіх регіонах України. Військовослужбовцям та їхньому командуванню довіряє більшість населення.

Практично зберігається єдність серед наших громадян у ставленні і до волонтерів, і до президента.

Водночас в цілому, на думку експертів, серед українців спостерігаються більш критичні погляди (у порівнянні з травнем минулого року).

Рівень довіри до інституцій показує, що критика громадян перш за все фокусується саме на Кабміні та ВРУ. Важливо, що такі настрої не трансформуються у вимогу проведення виборів.

Навпаки, більшість українців вважають, що вибори - не на часі, а пріоритетом є перемога України над ворогом.

Волонтерам найбільше довіряють на сході (інфографіка: КМІС)