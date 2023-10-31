Стало известно, кому больше всего доверяют украинцы, а кому - не верят совсем

Кому украинцы доверяют больше всего

Результаты опроса свидетельствуют о том, что больше всего украинцы сегодня доверяют Вооруженным силам (такое утверждение поддержали 94% граждан).

Это и неудивительно, ведь вера в ВСУ и поддержка наших военнослужащих - залог скорейшей победы над врагом.

Доверие к Вооруженным силам очень важно в условиях войны, поскольку способствует стабильности и относительному спокойствию в обществе, помогает гражданам чувствовать, что их интересы и безопасность - не забыты.

На втором месте - волонтеры. Им доверяют 87% опрашиваемых украинцев, ведь волонтеры являются надежным тылом для наших военных.

Иногда лишь им по силам достать необходимое обмундирование или оборудование, собрать деньги для очередных зарубежных закупок, либо сплести достаточное количество маскировочных сеток или кикимор.

Третье место в рейтинге занял президент Владимир Зеленский. Ему доверяют 76% граждан.

Интересно, что с мая 2022 года уровень доверия к главе государства на самом деле существенно упал, ведь тогда ему доверяли 91% респондентов.

ВСУ - на первом месте (инфографика: КМИС)

Кто пасет задних

Доверять меньше (с мая прошлого года) украинцы стали и институтам центральной власти:

с 74% до 39% упал уровень доверия украинцев к правительству (Кабинету министров)

с 58% до 21% - к парламенту (Верховной Раде)

А вот отношение украинцев к местным властям - стабильное. Как в мае 2022 года, так и в октябре 2023 года им доверяют 50% украинцев (при этом не доверяют - 46%).

В то же время существенно упало доверие граждан к телемарафону "Єдині новини". Теперь ему доверяют только 48% опрашиваемых (против 69% в мае 2022 года).

При этом существенно увеличилось количество людей, которые не доверяют телемарафону (с 12% до 39%).

Скриншот

Отличается ли ситуация в зависимости от региона

Доверие украинцев к ВСУ - практически одинаковое во всех регионах Украины. Военнослужащим и их командованию доверяет большинство населения.

Практически сохраняется единство среди наших граждан в отношении и волонтеров, и президента.

В то же время, по мнению экспертов, среди украинцев наблюдаются более критические взгляды (по сравнению с маем прошлого года).

Уровень доверия к институтам показывает, что критика граждан, прежде всего, фокусируется именно на Кабмине и ВРУ. Важно, что такие настроения не трансформируются в требование проведения выборов.

Напротив, большинство украинцев считают, что выборы - не ко времени, а приоритетом является победа Украины над врагом.

Волонтерам больше всего доверяют на востоке (инфографика: КМИС)