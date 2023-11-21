Стало відомо, коли вийдуть окуляри віртуальної реальності від Apple

Компанія Apple під час презентації свого першого пристрою змішаної реальності Apple Vision Pro оголосила про плани випустити його на початку 2024 року. Втім, ймовірно, буде потрібно трохи більше часу, ніж передбачалося.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт новин про Google і Android 9to5Google .

За інформацією Гурмана, Apple все ще знаходиться в процесі розробки планів розповсюдження свого пристрою, продовжуючи активні тестування перед випуском.

Спочатку продажі Vision Pro плануються в США, а потім протягом 2024 гарнітура з'явиться в інших країнах світу. Очікується, що придбання пристрою буде доступне лише через попередній запис у роздрібних магазинах Apple або онлайн-магазині компанії.

Купівля Vision Pro у сторонніх рітейлерів не буде можливою, оскільки Apple прагне ретельної організації запуску свого нового пристрою. Роздрібним точкам продажів також потрібно мати достатній запас різних компонентів для Vision Pro, включаючи ремені різних розмірів та спеціалізовані лінзи.

За словами Гурмана, команди розробників програмного забезпечення прагнуть підготуватися до січневого випуску Vision Pro. Остання бета-версія VisionOS вже включає відеоролики та інформаційні матеріали про продукт, що є звичайною практикою перед розробкою програмного забезпечення.

Поточна бета-версія iOS 17.2 також включає функції, орієнтовані на використання Vision Pro, такі як програма AirPlay Receiver та можливість зйомки просторового 3D-відео за допомогою iPhone 15 Pro.

Очікується, що перед запуском пристрою в березні наступного року, Apple проведе ще один захід, на якому представить додаткові деталі про гарнітуру, включаючи нові програми та функції, які не були повністю готові до демонстрації на червневій презентації пристрою на WWDC.