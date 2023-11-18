iPhone 16 отримає "фішку", яка вирішить головну проблему попередніх моделей

Apple впровадить новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що майбутній телефон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегріванням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт MacRumors , який посилається на інсайдера, відомого як Kosutami.

У нещодавньому повідомленні на платформі X (Twitter) інсайдер розкрив, що Apple активно розробляє систему графенового охолодження для майбутньої лінійки iPhone 16. Крім того, стверджується, що моделі iPhone 16 Pro і Pro Max можуть бути додатково обладнані металевими корпусами акумуляторів для зниження нагріву.

Apple is actively working on graphene thermal system of iPhone 16 Series to solve the heating problem existing before. And the battery of Pro series would change to metal shell, for the same reason. — Kosutami (@KosutamiSan) November 16, 2023

Графен має високу теплопровідність, перевищуючи за цим параметром мідь, що використовується в поточних моделях iPhone. Apple вже деякий час виявляє інтерес до графену у контексті регулювання температурного режиму, підтверджуючи це патентами, пов'язаними із застосуванням матеріалу для розсіювання тепла в портативних пристроях.

Крім того, кілька років тому Apple здійснила перехід акумуляторів Apple Watch Series 7 з корпусу з чорної фольги на металевий, що робить аналогічну зміну iPhone дуже ймовірним.

У сучасних смартфонах збільшується продуктивність, але проблема перегріву, що виникає при цьому, стає все більш актуальною. Зокрема, власники моделей iPhone 15 Pro повідомляють про проблеми з нагріванням пристроїв, які іноді стають незручними для тримання в руках.