ua en ru
Сб, 18 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

iPhone 16 отримає "фішку", яка вирішить головну проблему попередніх моделей

Субота 18 листопада 2023 09:23
UA EN RU
iPhone 16 отримає "фішку", яка вирішить головну проблему попередніх моделей В наступних моделях iPhone буде вирішене питання з охолодженням (фото: Unsplash)
Автор: Павло Колеснік

Apple впровадить новаторську технологію у свій майбутній iPhone 16. Очікується, що майбутній телефон буде оснащений графеновою системою охолодження, яка вирішуватиме проблеми, пов'язані з перегріванням.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт MacRumors, який посилається на інсайдера, відомого як Kosutami.

У нещодавньому повідомленні на платформі X (Twitter) інсайдер розкрив, що Apple активно розробляє систему графенового охолодження для майбутньої лінійки iPhone 16. Крім того, стверджується, що моделі iPhone 16 Pro і Pro Max можуть бути додатково обладнані металевими корпусами акумуляторів для зниження нагріву.

Графен має високу теплопровідність, перевищуючи за цим параметром мідь, що використовується в поточних моделях iPhone. Apple вже деякий час виявляє інтерес до графену у контексті регулювання температурного режиму, підтверджуючи це патентами, пов'язаними із застосуванням матеріалу для розсіювання тепла в портативних пристроях.

Крім того, кілька років тому Apple здійснила перехід акумуляторів Apple Watch Series 7 з корпусу з чорної фольги на металевий, що робить аналогічну зміну iPhone дуже ймовірним.

У сучасних смартфонах збільшується продуктивність, але проблема перегріву, що виникає при цьому, стає все більш актуальною. Зокрема, власники моделей iPhone 15 Pro повідомляють про проблеми з нагріванням пристроїв, які іноді стають незручними для тримання в руках.

Нагадаємо, що на Phone 15 знайшли прихований захист від підробок.

А ще ви можете почитати про три великі проблеми iPhone 15, на які скаржаться власники телефонів у всьому світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Apple iPhone