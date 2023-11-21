Стало известно, когда выйдут очки виртуальной реальности от Apple

Apple во время презентации своего первого устройства смешанной реальности Apple Vision Pro объявила о планах выпустить его в начале 2024 года. Впрочем, вероятно, потребуется немного больше времени, чем предполагалось.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт новостей о Google и Android 9to5Google .

По информации Гурмана, Apple все еще находится в процессе разработки планов распространения своего устройства, продолжая активные тесты перед выпуском.

Сначала продажи Vision Pro планируются в США, а затем в течение 2024 года гарнитура появится в других странах мира. Ожидается, что приобретение устройства будет доступно только по предварительной записи в розничных магазинах Apple или онлайн-магазине компании.

Покупка Vision Pro у посторонних ритейлеров не будет возможной, поскольку Apple стремится к тщательной организации запуска своего нового устройства. Розничным точкам продаж также требуется достаточный запас различных компонентов для Vision Pro, включая ремни разных размеров и специализированные линзы.

По словам Гурмана, команды разработчиков программного обеспечения стремятся подготовиться к январскому выпуску Vision Pro. Последняя бета-версия VisionOS уже включает в себя видеоролики и информационные материалы о продукте, которые являются обычной практикой перед разработкой программного обеспечения.

Текущая бета-версия iOS 17.2 также включает в себя функции, ориентированные на использование Vision Pro, такие как приложение AirPlay Receiver и возможность съемки пространственного 3D-видео с помощью iPhone 15 Pro.

Ожидается, что перед запуском устройства в марте следующего года, Apple проведет еще одно мероприятие, на котором представит дополнительные детали о гарнитуре, включая новые программы и функции, которые не были полностью готовы к демонстрации на июньской презентации устройства на WWDC.