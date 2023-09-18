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Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg

Понеділок 18 вересня 2023 02:51
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Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях, - Bloomberg Фото: Apple замінить порт зарядки на USB-C у всіх портативних пристроях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компанія Apple у ході останньої презентації представила лінійку смартфонів iPhone 15. Одним із їхніх головних нововведень став перехід із фірмового порту Lightning на USB-C. Заявлено, що незабаром порт зарядки змінять інші пристрої компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За даними джерел, поступово та інші пристрої Apple також перейдуть на порт USB-C. Так, Magic Mouse, Magic Trackpad та Magic Keyboard з інтерфейсом USB-C будуть випущені разом із наступним iMac.

У 2024 році також зміниться роз'єм зарядки в бездротових навушниках AirPods. На презентації 12 вересня дебютували оновлені AirPods Pro 2 вже з портом USB-C. Далі варто чекати на оновлення повнорозмірних навушників AirPods Max, але коли саме — не уточнюється.

Крім цього, акумуляторний блок MagSafe та аксесуари для зарядного пристрою MagSafe Duo також отримають порт USB-C замість Lightning.

Компанія Apple представила iPhone 15

На вересневій презентаціїApple представила лінійку смартфонів iPhone 15. Вона складається з базових iPhone 15 та 15 Plus, а також iPhone 15 Pro та Pro Max.

Зовнішня зміна торкнулася передньої панелі. Тепер так званий острівець Dynamic Island буде у всіх моделей, а не тільки версії з приставкою Pro. На вибір пропонують п'ять кольорів: чорний, блакитний, білий, золотий та рожевий.

Ціни на новинку у США починаються від 799 доларів за базовий iPhone 15 на 128 Гб. За iPhone 15 Plus зі збільшеним дисплеєм та акумулятором з таким самим обсягом пам'яті доведеться заплатити 899 доларів.

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