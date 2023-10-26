Новий дизайн і USB-C. Apple повністю оновлює AirPods і випускає навушники 4‑го покоління: що відомо

Apple оновлює всі лінійки AirPods і випустить бездротові навушники 4‑го покоління. Вони отримають кращий звук, USB-C і абсолютно новий дизайн.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає з посиланням на Bloomberg , як виглядатимуть гаджети, що у них буде нового та коли очікується дата їхнього виходу.

Що відомо про нові AirPods

Майбутні моделі AirPods 4 обіцяють представити "абсолютно новий дизайн, що поєднує AirPods 3 і AirPods Pro", але не нададуть можливості для змінних настроюваних вушних вкладишів.

Основною зміною буде перехід до порту USB-C для заряджання замість використання порту Lightning.

Apple AirPods 3-го покоління (фото: Apple)

Існує два варіанти AirPods 4, що відрізняються функціональністю, включаючи наявність або відсутність технології шумоподавлення та інтеграції з Find My.

Більш дорога версія буде обладнана шумозаглушенням та оновленим кейсом із вбудованими динаміками для пошуку через Find My, подібно до поточних AirPods Pro. Це нововведення значно спростить пошук загубленого кейсу

За останніми даними, AirPods Max будуть перероблені "приблизно наприкінці наступного року", і оновлення включають перехід на порт USB-C і розширення вибору колірних варіантів. Однак, за винятком цих змін, AirPods Max не будуть піддані іншим оновленням.

Apple AirPods Max (фото: Apple)

Стосовно AirPods Pro, згідно з Bloomberg, очікується, що вони пройдуть повний редизайн і оновляться в 2025 році, включаючи новий чіп і, можливо, функції, пов'язані зі здоров'ям слуху.

Наскільки популярні AirPods сьогодні

Бездротові навушники AirPods були представлені вперше в 2016 році, коли Apple почала прибирати традиційний аудіороз'єм зі своїх пристроїв. На початку їхньої появи цей продукт викликав сумніви, але Apple швидко розсіяла ці побоювання.

З часом AirPods стали одним із найпопулярніших споживчих технологічних товарів, особливо як святкові подарунки. Вони також стали потрібним додатковим аксесуаром для iPhone.

За даними Canalys за 2022 рік, AirPods займають лідируючу позицію на ринку бездротових навушників, їхня частка становить близько 32% від загального обсягу продажів.

Продукт став лідером продажів з моменту свого дебюту у 2016 році (фото: Bloomberg)