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Стало відомо, коли містами США почнуть літати автомобілі, створені виходцем з України

Коли почнуть літати автомобілі (колаж: Styler)
Автор: Наталя Коваль

Американська компанія Alef Aeronautics представила незвичайний автомобіль Model A, який зможе літати. Він допоможе уникати заторів та до того ж їздить на електричній підзарядці, що робить його екологічним.

Що відомо про літаючі автомобілі та коли вони стануть доступними - читайте в матеріалі Styler.

Що відомо про літаючий автомобіль

Десятиліттями

Нові машини здебільшого призначені для того, щоб залишатися на дорогах, в ідеалі лише подорожуючи по повітрю на невеликі висоти та відстані, щоб уникнути заторів.

На Alef Model A встановлено парашут, який активується в екстрених ситуаціях. Автомобіль може проїхати дорогою близько 322 км без підзарядки та пролетіти 177 км повітрям.

не може перевищувати Авто вже отримало схвалення Федерального авіаційного управління на проведення випробувань.

Як виглядає авто, що літає (фото: Alef Aeronautics)

Alef Model A буде доступний за ціною від 300 тисяч доларів. Наразі відкриті попередні продажі та щоб потрапити в чергу треба заплатити 150 доларів. Проте, якщо ви хочете отримати автомобіль раніше за інших, можна доплатити 1500 доларів.

Раніше ми писали про те що, вчені створили першого у світі робота, який дихає, потіє та тремтить.

Також читайте, вчені створили гідрогель, який добуватиме воду із повітря в пустелях.

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