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Стало известно, когда по городам США начнут летать автомобили, созданные выходцем из Украины

Когда начнут летать автомобили (коллаж: Styler)
Автор: Наталия Коваль

Американская компания Alef Aeronautics представила необычный автомобиль Model A, который сможет летать. Он поможет избегать пробок и к тому же ездит на электрической подзарядке, что делает его экологичным.

Что известно о летающих автомобилях и когда они станут доступны - читайте в материале Styler.

Что известно о летающем автомобиле

Десятилетиями

Новые машины в большинстве своем предназначены для того, чтобы оставаться на дорогах, в идеале лишь путешествуя по воздуху на небольшие высоты и расстояния, чтобы избежать пробок.

На Alef Model A установлен парашют, активируемый в экстренных ситуациях. Автомобиль может проехать по дороге около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км по воздуху.

не может превышать Авто уже получило одобрение Федерального авиационного управления на проведение испытаний.

Как выглядит летающий авто (фото: Alef Aeronautics)

Alef Model A будет доступен по цене от 300 тысяч долларов. Сейчас открыты предварительные продажи и чтобы попасть в очередь нужно заплатить 150 долларов. Однако, если вы хотите получить автомобиль раньше других, можно доплатить 1500 долларов.

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Соединенные Штаты АмерикинауковціАвтомобильное движение