Стало известно, когда по городам США начнут летать автомобили, созданные выходцем из Украины

Американская компания Alef Aeronautics представила необычный автомобиль Model A, который сможет летать. Он поможет избегать пробок и к тому же ездит на электрической подзарядке, что делает его экологичным.
Что известно о летающих автомобилях и когда они станут доступны - читайте в материале Styler.
Десятилетиями
Новые машины в большинстве своем предназначены для того, чтобы оставаться на дорогах, в идеале лишь путешествуя по воздуху на небольшие высоты и расстояния, чтобы избежать пробок.
На Alef Model A установлен парашют, активируемый в экстренных ситуациях. Автомобиль может проехать по дороге около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км по воздуху.
не может превышать Авто уже получило одобрение Федерального авиационного управления на проведение испытаний.
Alef Model A будет доступен по цене от 300 тысяч долларов. Сейчас открыты предварительные продажи и чтобы попасть в очередь нужно заплатить 150 долларов. Однако, если вы хотите получить автомобиль раньше других, можно доплатить 1500 долларов.
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