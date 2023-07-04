Стало известно, когда по городам США начнут летать автомобили, созданные выходцем из Украины

Американская компания Alef Aeronautics представила необычный автомобиль Model A, который сможет летать. Он поможет избегать пробок и к тому же ездит на электрической подзарядке, что делает его экологичным.

Что известно о летающих автомобилях и когда они станут доступны - читайте в материале Styler.

Что известно о летающем автомобиле

Разработка автомобиля ведется с 2015 года. Четверо друзей, Константин Кислый, Павел Маркин, Олег Петров и Джим Духовны, вдохновившись фильмом "Назад в будущее" (предсказывавший появление летающих автомобилей), решили создать такую машину.

Первый автоматизированный испытательный полет автомобиля был успешно проведён в 2018 году, а полноразмерный прототип был запущен в следующем году.

Идея таких авто не новая. Десятилетиями футурологи думали о создании летающей машины.

Новые машины в большинстве своем предназначены для того, чтобы оставаться на дорогах, в идеале лишь путешествуя по воздуху на небольшие высоты и расстояния, чтобы избежать пробок.

На Alef Model A установлен парашют, активируемый в экстренных ситуациях. Автомобиль может проехать по дороге около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км по воздуху.

Максимальная скорость автомобиля не может превышать 40 км/ч. Авто уже получило одобрение Федерального авиационного управления на проведение испытаний.

Как выглядит летающий авто (фото: Alef Aeronautics)

Какова цена автомобиля и когда можно купить

Alef Model A будет доступен по цене от 300 тысяч долларов. Сейчас открыты предварительные продажи и чтобы попасть в очередь нужно заплатить 150 долларов. Однако, если вы хотите получить автомобиль раньше других, можно доплатить 1500 долларов.