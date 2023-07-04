Стало известно, когда по городам США начнут летать автомобили, созданные выходцем из Украины
Американская компания Alef Aeronautics представила необычный автомобиль Model A, который сможет летать. Он поможет избегать пробок и к тому же ездит на электрической подзарядке, что делает его экологичным.
Что известно о летающих автомобилях и когда они станут доступны - читайте в материале Styler.
Что известно о летающем автомобиле
Разработка автомобиля ведется с 2015 года. Четверо друзей, Константин Кислый, Павел Маркин, Олег Петров и Джим Духовны, вдохновившись фильмом "Назад в будущее" (предсказывавший появление летающих автомобилей), решили создать такую машину.
Первый автоматизированный испытательный полет автомобиля был успешно проведён в 2018 году, а полноразмерный прототип был запущен в следующем году.
Идея таких авто не новая. Десятилетиями футурологи думали о создании летающей машины.
Новые машины в большинстве своем предназначены для того, чтобы оставаться на дорогах, в идеале лишь путешествуя по воздуху на небольшие высоты и расстояния, чтобы избежать пробок.
На Alef Model A установлен парашют, активируемый в экстренных ситуациях. Автомобиль может проехать по дороге около 322 км без подзарядки и пролететь 177 км по воздуху.
Максимальная скорость автомобиля не может превышать 40 км/ч. Авто уже получило одобрение Федерального авиационного управления на проведение испытаний.
Как выглядит летающий авто (фото: Alef Aeronautics)
Какова цена автомобиля и когда можно купить
Alef Model A будет доступен по цене от 300 тысяч долларов. Сейчас открыты предварительные продажи и чтобы попасть в очередь нужно заплатить 150 долларов. Однако, если вы хотите получить автомобиль раньше других, можно доплатить 1500 долларов.
Владельцы компании планируют начать доставку автомобилей клиентам до конца 2025 года.
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